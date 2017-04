Majdnem minden ötödik embernél, Baranya megyében minden harmadiknál egész nap megy a TV. - Pécsi Napilap -



Annak ellenére, hogy minden második ember elégedetlen a TV-csatornák műsorkínálatával, a többség átlagosan legalább 2 órát mégis a TV előtt tölt naponta, majdnem minden ötödik embernél pedig szinte egész nap megy a tévé – derült ki az Euronics Műszaki Áruházlánc legfrissebb felméréséből*. Ráadásul tízből négy háztartásban két darab tévékészülék van, minden harmadikban pedig háromnál is több. A rekordot Békés és Zala megye tartja, ott az otthonok kétharmadában négynél is több tévé van. Baranya megyében tízből három háztartásban három televízió a jellemző. A legelterjedtebb típus még mindig a hagyományos katódcsöves és a LED, a férfiak pedig jobban kedvelik az okosat, mint a nők. Az online adások, a sorozatok, a filmek és a híradók továbbra is a legnézettebb műsorok.

Magyarországon a többség (78%) több órát tölt naponta a TV előtt, de vajon mindenkinek tetszik, amit lát? Hány TV-készülék van egy háztartásban, és mit nézünk rajtuk a leggyakrabban? Ki szereti az okos TV-t, mennyit használjuk a felvevő funkciót, és melyik műsorokat nézzük a legtöbbet? Az Euronics Műszaki Áruházlánc friss kutatásából mindez kiderül, íme az eredmények.

TV – mi, mennyi, miért?

A felmérés rámutatott, hogy tízből négy magyar háztartásban kettő, minden harmadikban pedig vagy egy vagy háromnál is több TV van. Baranya megyében az otthonok harmadában három készülék a jellemző, minden tizedikben négynél is több van. Az országban a legelterjedtebbek a LED vagy OLED, illetve a hagyományos tévék, az Ultra HD készülékek egyelőre elenyésző számban vannak jelen hazánkban. Az országos átlaghoz hasonlóan Baranya megyében a hagyományos, valamint a LED TV-k után a plazmák a leggyakoribb készülékek.

Okos legyen vagy ne?

Az okostelefonok és kütyük gyors terjedése ellenére okostévék a hazai háztartások alig több mint 13%-ában vannak csak. Sőt, ezek a készülékek háromszor népszerűbbek a férfiak, mint a nők körében, de így is csupán minden ötödik férfi nyilatkozta, hogy okostévéje van otthon. Akinek azonban mégis van, az az Euronics felmérése szerint az internetkapcsolatot használja ki leginkább, népszerű videómegosztó portálokra látogat el, filmeket néz vagy zenét hallgat a leggyakrabban. Arányaiban a legtöbb smart TV a fővárosban és Pest megyében van, a Baranya megyei lakóknak mindössze 3%-a rendelkezik okostévével.

Sokat ülünk a TV előtt

A magyar lakosság mindössze 10%-a állította, hogy nem néz tévét, a többség (78%) viszont legalább 1-2 órát a tévé előtt ül, 16%-uknál szinte egész nap be van kapcsolva a készülék. Minél idősebbek vagyunk, annál többet tévézünk, a Baranya megyeiek harmadánál szinte egész nap megy a tévé. A műsorkínálattal Zala és Veszprém megyében a legelégedettebbek a lakók, Békés és Vas megyében pedig a legelégedetlenebbek. A férfiak a filmek után a sportműsorokat és a híradót követik leginkább, a nők számára elsők a sorozatok, aztán jöhetnek csak a filmek vagy a híradó. A reggeli beszélgetős műsorokat nézik a legkevesebben az országban. Baranyában is a filmeket kedvelik a legtöbben (85%), közel kétszer annyian, mint az ismeretterjesztő műsorokat vagy a sorozatokat.

Szeretjük az online TV-t, de nem kell az UHD

Az online tévézés egyre közkedveltebb, a Baranya megyeiek 75%-a követi interneten az adásokat, csupán Nógrád és Békés megyében van még mit javítani a népszerűségén. A „visszajátszás” funkciót is egyre többen használják, Zala, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében kedvelik a legtöbben, és Békés, valamint Tolna megyében alkalmazzák a legkevesebben. Az Euronics Műszaki Áruházlánc felméréséből viszont az is kiderült, hogy az UHD egyelőre közel sincs ilyen kiemelt helyzetben, a 4K tévék száma elenyésző az országban, és a jobb képminőség is csupán a magyar lakosok 21%-ának fontos. Ez alól egyedül a Zala megyeiek a kivételek, akiknek nagy része (77%), ha teheti, inkább a HD vagy az UHD minőséget választja a hagyományos SD felbontással szemben.

*A felmérés 1433 fő megkérdezésével készült, a 18 év feletti magyar internethasználó lakosság körében 2017 áprilisában, a 18 év feletti magyar lakosságra súlyozva.