Van persze egy külön kaszt, tagjai makacsul december 24-én szerzik be a fenyőt karácsonyra. Annyiból igazuk van, hogy ilyenkor minél közelebb az este, annál olcsóbban lehet fát venni, mert az árusok sietnének haza, és igyekeznek megszabadulni a megmaradt készlettől. De ezt most hagyjuk, a többség nem az utolsó lehetséges napon teszi tiszteletét a karácsonyfapiacon. Idén is háromfajta fenyőt lehet kapni leginkább: lucot, nordmannt és ezüstfenyőt. Mindenfelé azt hallani, hogy a nordmannt keresik a leginkább, talán mert az őrzi meg legtovább a leveleit. Viszont fenyőillatot hiába várunk tőle. De nem e miatt a hiányossága miatt választják sokan mégis inkább a másik két fajtát, hanem azért, mert olcsóbbak. Nordmann invázió A nordmann fenyőnek 8000 forint métere, az ezüstfenyőé 5000, a lucé pedig 3000, de egy kis lucfenyőt már másfél ezerért is meg lehet szerezni. Pedig éppen az ilyen kis, ezer-kétezer forintos fákból a legkisebb a kínálat, az árus szerint azért, mert az ilyen apró fákat nem éri meg kitermelni, csak akkor, amikor tarvágás van egy területen, ahonnan akkor mindent eltüntetnek. Tavalyhoz képest nemigen emelkedtek az árak. Az sem változott, hogy az árusok nagyobb fáknál már nem sokat vacakolnak a mérőszalaggal vagy a colstokkal, hanem szemre mondanak árat, amibe nyilván belekalkulálják a magasság mellett a lombsűrűséget, a fa formáját is, meg persze a kuncsaft pénztárcájának becsült paramétereit. Aki meg akarja nyugtatni a tarvágás szó hallatán kopasz hegyoldalt vizionáló és emiatt háborgó lelkiismeretét, az idén is több lehetőség közül választhat. Vehet például töves vagy cserepes fát, kicsit drágábban, azzal a szándékkal, hogy karácsony után kiülteti, ha van hova, és ezzel majd jól megmenti. Ha csak 4-5 napig tartja a fát a lakás melegében, hogy ne ébredjen fel téli szendergéséből, akkor esetleg van esély az akció sikerére. A gyökeres, cserepes karácsonyfák a forgalom 10-15 százalékát adják. Kölcsönfenyő visszajár Ugyanez a logika természetesen működik kereskedelmi méretekben is, az évek óta bevált módon. A legnagyobb kertészeti áruda, az Oázis idén is gondol azokra, akik a gyökeres fát nem tudják hová kiültetni: ők „kölcsönözhetnek”, azaz visszakapják vásárlási utalvány formájában a gyökeres fenyő árának felét, ha visszaviszik január 2. és 8. között. Az IKEA módszere áttételesebb, de szintén nép- és egyszerű. Az áruház parkolójában egységes 5990 forintos áron megvásárolt fenyőfa árából IKEA-utalvány formájában 3000 forintot visszaadnak annak, aki január 7. és 27. között visszaviszi a blokkot, valamint a fát, akár egyben, akár feldarabolva és átkötve. Ennek az akciónak az is eleme, hogy minden egyes így vásárolt fa helyett egy másikat ültet az IKEA a WWF magyarországi szervezetével együttműködve.