"Hagyományos művészeti formák, mint a modern európai kultúra alapjai" - Európa amatőr művészeti ernyőszervezetei Pécsett rendezik éves konferenciájukat.



Mi a szerepe a hagyománynak az amatőr művészeti ágakban? Különböző régiók és kisebbségek gazdag saját hagyományokkal rendelkeznek, de milyen új gyakorlati módszerekkel és kifejezésrendszerrel juttatják ezt el a nagyközönséghez napjainkban? Hogyan tud a hagyomány a művészeteken keresztül hidakat építeni emberek között? Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, hogy aktívan vegyenek részt művészeti tevékenységekben a saját közösségükben? És végül, de nem utolsó sorban: hogyan tudjuk megosztani másokkal azt az örömöt, amelyet azok éreznek, akik aktívan vesznek részt amatőr művészeti tevékenységekben?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ az amatőr művészeti területeket nemzeti szinten összefogó és támogató európai tagszervezeteket tömörítő AMATEO művészeti szövetség a szervezőpartner Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nemzetközi kapcsolatok csoportjával. Az AMATEO tagsága olyan állami vagy civil szervezeteket tömörít, akik saját országukban az amatőr művészetek többé-kevésbé teljes spektrumát lefedik, és a pécsi konferencia és tanácskozás nagyon fontos számukra a tekintetben is, hogy Pécs és a ZSÖK déli szomszédos régióban meglévő kapcsolatain keresztül további partneri együttműködéseket indíthassanak el. Az angol nyelvű konferencia, amely nyitott minden érdeklődő számára, a hagyományos amatőr művészetek modern társadalomban játszott szerepét és jelentőségét elemzi nemzetközi és magyar előadókkal és kiváló gyakorlatok bemutatásával, továbbá több olyan szervezeti modellt és kezdeményezést is megosztanak az Európa tucatnyi országából érkező hallgatósággal, amelyet Magyarország és a tágabb régiónk is sikerrel alkalmazhat.

A konferencia kísérőprogramjában a résztvevőknek bemutatkozik Pécs képviseletében a Zengő Együttes és a Vivat Bacchus.