A legutóbbi városi közgyűlésen döntött a képviselőtestület arról, hogy Pécs egy nemzetközi nagyvállalat magyarországi cégével stratégiai együttműködési megállapodást köt.



hirdetés



A ZTE Hungary Kft.-vel kötött megállapodás intelligens városi megoldásokról szól, úgynevezett okos város technológiák teszteléséről és bevezetéséről. A cég honlapján egyébként 2012-ben frissítették utoljára a hírek rovatot.

A három évre szóló szerződés leghamarabb másfél éven belül bontható fel, amely meglehetősen röghöz köti a várost, a szerződés lejárata után pedig hasonló feltételek mellett azonnal tovább folytatódik az együttműködés, ha a felek is úgy akarják, amely ráadásul valamiféle kizárólagosságot is tartalmaz.

Figyelemre méltó, hogy a közgyűlésen az Összefogás Pécsért Egyesület képviselői módosító javaslatára kivették a határozat szövegéből a kizárólagosságra utaló részt, azonban a város honlapján megtalálható megállapodásban még most is így olvasható, miközben azt is rögzítik, hogy az együttműködés alapját a „mindenki nyertes elv” képezi.

Ehhez képest a város nemrégiben az állami tulajdonú MVM-mel is hasonló megállapodást kötött, a Pécsi Tudományegyetemmel közösen. „A PTE számára rendkívül fontos volt a kutatási projektjavaslatainak összeállítása során, hogy azokat a kutatási területeket preferálja, melyek eredményeként a város, illetve a régió is részesedni tud az egyetemi kutatás-fejlesztésből, ilyenek például a Smart city, az Elektromobilitás vagy az Energetikai park kutatási tervek.” – áll az egyetem közleményében. Ugyanitt az is olvasható, „az MVM cégcsoport mostantól együttműködik a pécsi önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, közintézmények energetikai felülvizsgálatának elvégzésében. Ennek kiértékelését követően az MVM munkatársai, együttesen a Város vezetőivel és témafelelőseivel, ütemtervet dolgoznak ki az energia-hatékonyság optimalizálására, figyelembe véve az EU „Európa 2020” iránymutatásait, és Pécs természeti erőforrások által biztosított lehetőségeit.

A környezetbarát „zöld” energia területén, közösen megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek a Város leghatékonyabb környezetbarát energiafelhasználásra történő átállásának optimális időbeni szakaszolására, szem előtt tartva a költséghatékonysági szempontokat”. Szóval csak sorakoznak a nagy cégek Pécs körül, miközben arról nem esik szó, hogyan tudnának bekapcsolódni az egyébként egyre többször nemzetközi sikereket is elérő pécsi informatikai vállalkozások. – Az országos és nemzetközi piacokon való megjelenéshez nyilvánvalóan a sikeresebb helyi IT-vállalkozásoknak is nagy szükségük lenne a várossal való együttműködésre – mondta lapunknak Herbály István, a pécsi RGnet Kft. ügyvezetője. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hozzá tette, „komoly kockázata van a nagyobb nemzetközi cégekkel való együttműködésnek, hiszen az általuk kiépített hálózatok valójában röghöz kötik a várost az okos megoldásokra alapozott technológiák későbbi használatában”.

– Ha ezek a pécsi vállalkozások a fejlesztéseiket például Pécs városával együttműködésben tudnák tesztelni, azaz helyben készítenék el az úgynevezett demó munkáikat, hatékonyabban tudnának megjelenni a nemzetközi szakmai térben, a termékek marketingkommunikácója során – tette hozzá végül Herbály István.

Az egyetemen már foglalkoznak az okos megoldásokkal

Egészen pontosan a Szentágothai János Kutatóközpontban, ahol a kinyilvánított kutatási területek „a városok klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának elősegítése, globális modellek lokális alkalmazhatóságának vizsgálata, a zöldinfrastruktúra gazdálkodás elveinek integrálása a városfejlesztésbe (vízgazdálkodás, zöldfelület gazdálkodás, árvízvédelem), klímamodellek futtatása szuper-számítógépes környezetben, szimulációs eredmények összevetése empirikus adatokkal”.

PNL

Fotó: Seb Zurcher on Unsplash