A mai napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az üzem tulajdonosa, hivatalosan is átadta az MCS Vágóhíd Zrt. új sertés vágó-, csontozó-, daraboló- és csomagoló üzemét Mohácson. - Pécsi Napilap -



A 21 Mrd Ft értékű beruházás létrejöttét Magyarországa Kormánya 2,7 Mrd Ft állami támogatással segítette. A korszerű üzem egy műszakban 800 ezer normál és 100 ezer nagysúlyú sertés levágására képes, mely állatok részben a Bonafarm termelői együttműködési rendszerének kis- és közepes méretű állattenyésztő tagjaitól, részben független hazai sertéstermelőktől származnak. Az új vágóhíd a termelés felfutásakor több mint 600 embernek ad munkahelyet.

A Bonafarm Csoport által szakmailag irányított sertéstenyésztői együttműködés és a magyar sertéságazat számára kiemelt jelentőséggel bír az MCS Vágóhíd Zrt. új mohácsi sertés vágó-, csontozó-, daraboló- és csomagoló üzemének átadása.

Mint azt a hivatalos ünnepségen Pókos Gergely, az MCS Vágóhíd Zrt. vezérigazgatója elmondta:

„A Bonafarm Csoport, illetve az MCS Vágóhíd Zrt. felismerte, hogy ahhoz, hogy a Csoport által szakmailag irányított termelői együttműködés keretei között előállított sertésekből származó hús versenyképesen kerüljön a piacokra, egy korszerű, nemzetközi értelemben legalább közepes méretű vágóhídra van szükség.”

A tervezés és az építkezés összesen négy évet vett igénybe. A 21 Mrd Ft értékű beruházás tervezője az osztrák ATP, generálkivitelezője a Market Zrt., fő technológia beszállítója a holland MPS volt. A Magyarország Kormánya által biztosított 2,7 Mrd Ft állami támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy az üzemben a legkorszerűbb technológiai megoldások kerüljenek alkalmazásra. A vágóhíd éves szinten 800 ezer normál és 100 ezer nagysúlyú sertés levágására és feldolgozására lesz képes egy műszakban, mely állatokat részben a Bonafarm termelői együttműködési rendszerének kis- és közepes méretű állattenyésztő tagjaitól szerzik be. A fennmaradó részt független sertéstenyésztőktől, hosszú távú szerződések keretei között vásárolja fel a cég. Az új vágóhíd megközelítőleg a Magyarországon levágott sertések ötödét fogja feldolgozni. Az alkalmazott modern technológia lehetővé teszi, hogy a legszigorúbb állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi elvárásoknak is megfeleljen az üzem.

A gyár több mint 600 ember számára nyújt munkahelyet. Az üzemben előállított tőkehús részben a Pick Szeged Zrt. készítményüzemeinek alapanyag ellátását biztosítja, másrészt frissen, vagy fagyasztottan, vákuumfóliában, vagy védőgázas csomagolásban kerül értékesítésre. A cég a megtermelt hús több mint harmadát exportálni fogja a környező országokba, illetve a Távol-Keletre.

Az ünnepélyes átadón Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Bonafarm arra törekszik, hogy tovább fejlessze termelői közösséget, melyet kialakított. E közösségnek kis- és közepes méretű mezőgazdasági termelő tagjai, a Bonafarm szakmai irányítása mellett, nemzetközi szinten is versenyképesen és megfelelő jövedelmezőséggel tevékenykedhetnek. A termékpálya minden szintjén a legkorszerűbb megoldások alkalmazására van szükség ahhoz, hogy az együttműködés keretei között létrejövő termékek versenyképesek legyenek a hazai és nemzetközi piacokon. A Bonafarm Csoport ezért a jövőben is folytatja azt a modernizációs programját, melynek keretei között 2010 óta több mint 50 Mrd Ft-ot fordított fejlesztésre az élelmiszergazdaság területén. A Csoport a jövőben is vissza kívánja forgatni a megtermelt jövedelmet az ágazat modernizációjába és a következő 10 évben további, megközelítőleg 100 Mrd Ft-os fejlesztést tervez.

Az Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor tulajdonos által átadott új üzem vezetői azon dolgoznak, hogy néhány év múlva további kisebb mértékű fejlesztésekkel beindulhasson a második műszak is a vágóhídon. Reményeik szerint, a Mohácsról származó kiváló magyar tőkehús iránti kereslet erősödése miatt rövid időn belül növelni kell majd a gyártási mennyiséget.