Egy elképesztően szoros, hosszabbításra álló meccsen sikerült győznünk a KTE vendégeiként.



KTE KK - Pécsi VSK-VEOLIA 72-73 (16-18, 16-20, 21-13, 19-22)

Férfi kosárlabda NB I. alapszakasz, 2. forduló. Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok

Kecskemét: Thompson 12, Pongó Máté 13/6, Dramicsanyin 7/6, Djeraszimovics 14/9, Karahodzics 5. Csere: Molnár M., Wittmann 13/9, Pongó Martin 8/6. Vezetőedző: Forray Gábor. PVSK-VEOLIA: Durham 7, Supola 11/3, Budimir 14/6, Dukic 17/6, Sarlija 10. Csere: Harazin, Antóni 7/3, Simon K. 7/3, Bíró O., Demeter. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Úgy készültünk a Kecskemét elleni idegenbeli bajnokira, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Megvolt az okunk, hogy így gondoltuk, hiszen a KTE az első fordulóban hatalmas verést osztott ki a ZTE-nek. Ez azonban úgy tűnik, jó hatással volt csapatunkra, ugyanis a mérkőzés első percétől kezdve nagyon koncentrált volt az együttes. Csirke Ferenc ezúttal a magasabb szerkezetű ötösünkkel kezdett, Budimir, Dukic és Sarlija is pályán voltak a feldobás pillanatában.

Ha már magasak, az első negyed Sarlija tíz perce volt, az ő kosaraival kezdtünk ugyanis, és bizony nagy szerepe volt abban, hogy tíz perc után vezettünk Kecskeméten. A második negyedben ráadásul nem csak tartani tudtuk előnyünket, de kicsit még növeltük is azt. Hiába dobált kintről jól a KTE, ezt Durham leosztásai, vagy épp Dukic agilis játéka ellensúlyozni tudta. A félidőben hat pont volt az előnyünk (32-38), így attól már nem kellet félni, hogy a Zete sorsára jutunk.

Aztán a nagyszünet után azért ránk ijesztett a Kecskemét. Egyre másra dobálták Wittmannék a triplákat, ami egy idő után azt eredményezte, hogy elfogyott az előnyünk. Sőt, a hazaiak át is vették a vezetést. Ha ez nem lett volna elég, a záró felvonásban tartották is azt jó ideig, azonban a meccs végéhez közeledve sikerült fordítanunk. Óriási tartásra vall, hogy egy teljesen egál meccset végül úgy nyertünk meg, hogy az utolsó percben előbb Simon triplájával egyenlítettünk, aztán kivédekeztünk egy hazai támadást, majd nyolc másodperccel a vége előtt két büntetőt is értékesítettünk – megint csak Simon Kristóf.

Izgalom még így is maradt, ugyanis a KTE is dobhatott még kettőt a büntetővonalról. Abból azonban csak egy ment be, így végül, ha egyetlen ponttal is, de nyertünk Kecskeméten!

Csirke Ferenc: - Érett játékot tudtunk bemutatni, mindenki megcsinálta a feladatát, és hozzátett a győzelemhez. Egy új védekezéssel készültünk a mai mérkőzésre, 19-re húztunk lapot, de bejött. Régen láttam ennyi PVSK szurkolót Kecskeméten. Köszönjük a biztatásukat, nagyon sokat jelentett nekünk!

Supola Zoltán: - Az elején megleptük a Kecskemétet, és végig volt pár extra teljesítmény a csapatunkban. A végén pedig az döntött a javunkra, hogy fejben jobban bírtuk.

Forrás, fotó: pvsk-panthers.hu