Labdarúgócsapatunk hátrányból fordítva aratott 2-1-es győzelmet a Szekszárdi UFC vendégeként.



Nehéz feladat elé nézett csapatunk a 27. fordulóban, hiszen a Szekszárd vendége volt, a tolnaiak otthonában pedig eddig mindössze egyetlen együttesnek termett babér. Most már kettőnek! Kollerék alaposan megdolgoztak a sikerért, a meccs elején rögtön hátrányba kerültek, de ez nem szegte kedvüket, Károly Bálint találatával már az első félidő közepén egyenlítettek. A szünet után nem sokkal betalált Fellai József is, így fordítottunk, s miután több gól nem esett, megnyertük ezt a mérkőzést is. Nem volt szép, élvezhető meccs, nem brillíroztunk, de kibrusztoltuk a 3 pontot!

NB III Közép-csoport, 27. forduló

Szekszárd, Városi Sportközpont, 300 néző. Vezette: Jakab.

Szekszárdi UFC – PMFC 1-2 (1-1)

Gólszerzők: Havasi (5.), illetve Károly B. (23.), Fellai (52.).

Szekszárdi UFC: Pokorni – Rácz (Márton, 84.), Károly V., Puskás – Arena, Kozics, Horvát G. (Nagyváradi, 69.), Lékó, Preininger – Fejes, Havasi (Dallos, 75.). Vezetőedző: Kvanduk János.

PMFC: Sólyom – Fekete, Kónya K. Fellai, Varga (Szabó R., 78.) – Turi, Bata (Takács, 67.) – Kónya D., Koller, Károly B. – Frank (Lőrincz, a szünetben). Vezetőedző: Márton Gábor.

fORRÁS, FOTÓ: PMFC.HU