Minden vállalkozó tudja, milyen nehéz szétválasztani a munkát a privát szférától. Miközben azt szeretnénk, hogy ezek egészséges egyensúlyban álljanak egymással, a valóságban nagyon kevesen tudják ezt megteremteni.

A tökéletes egyensúlyt elérni lehetetlen, de vannak olyan lépések, amivel közelebb kerülhetünk hozzá! Ehhez Jonathan Long, az entrepreneur.com szerzője 5 tippet ajánl:

1. Határozd meg a fontossági sorrendet! Készíts egy listát életed minden aspektusáról (munka, barátok, család, hobbi), majd társíts hozzájuk feladatokat, felelőségi köröket annak érdekében, hogy lásd magad előtt a legkevésbé és leginkább fontos részeket. Nagyon fontos, hogy 100%-ig őszinte légy magadhoz!

2. Számolj el minden percedről! Előfordult már veled, hogy napközben beléptél a Facebook-ra, vagy megnéztél egy YouTube videót. Vigyázz, túl könnyen elvesztegetheted ezzel a munkanapodat! Ha jobban odafigyelsz, marad időd a családodra, barátokra és magadra is.

3. Ne félj azt mondani, hogy „nem”! Vannak, akik nehezen tudnak nemet mondani, ehelyett megpróbálnak mindenkivel jóban lenni, ennek eredményeképp nem marad elegendő idejük saját munkájukra. Ne legyen bűntudatod, elsősorban az egyéni feladataidra összpontosíts!

4. Értsd meg, hogy nincs tökéletes forgatókönyv! Vállalkozóként elérhetetlennek tűnhet a megfelelő egyensúly kialakítása. Néhányan azt gondolják, hogy csak a másik kertjében lehet zöldebb a fű, de ez nem így van. Tegyél magadért és figyeld a változást!

5. Felejtsd el a munkát, ha a szabadidődről van szó! Amikor nem dolgozol, élvezd és használd ki a szabadidőt. Legyél a családoddal, azokkal, akik fontosak számodra, és ezalatt próbáld meg teljesen kivonni magad a munka nyomása alól. Tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges, de amikor igen, használd ki minden előnyét és töltődj fel. Életünk során az idő tudatos megosztása a legfontosabb.

„A kapcsolati tőke megléte segíthet igazán a magánélet és a munkahely közötti egyensúly fenntartásában. Gondoljunk csak arra, hogy ha elakadunk egy feladatban, akár a munkában, akár a privát életünkben, megfelelő ismertségekkel könnyen találhatunk olyasvalakit, aki feloldja a stresszes helyzetet és képes segíteni. Ezért fontos, hogy a kapcsolatépítésnél is tudatosak legyünk. A segítséget viszont ne csak keressük, hanem viszonozzuk is azt, ahogyan az” Aki ad, az nyer!®” filozófiát követő Business Network International tagjai is teszik. Ha mi ajánljuk fel elsőként a segítségünket, felgyorsul az egész folyamat, így a viszonzás is gyorsan érkezik.” – foglalta össze Ferling József, a BNI® kommunikációs igazgatója.