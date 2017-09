Kihirdették a „Zöld város kialakítása” című ötletpályázat eredményét.



A tervpályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a városi önkormányzatok közösen hirdették meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatban – Szigetvár, Villány, Sásd – vonatkozásában, ahol a terveket is meg lehetett tekinteni.

Az ötletpályázat célja az volt, hogy a városok meghatározó közösségi tereire, zöldterületeire olyan kortárs építészeti megoldásokat találjanak, amelyek továbbgondolásával a későbbi TOP pályázat műszaki tartalmát is ki lehet alakítani. Az eredményhirdetésen Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainál a megye partnerként segíti a településeket.

- 2012 óta szolgáltató megye vagyunk, több területen is segítjük a pályázókat, a szakmai háttér kialakítása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk mind a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával, mind a Dél-Dunántúli Építész Kamarával azzal a szándékkal, hogy baranyai tervezők dolgozzanak a helyi projektek előkészítésében, kivitelezésében, mi mindenképp számolunk velük.

Szigetváron a Várkert – Almás-patak környezetét gondolták újra, Villányban az „ős”-pincesort és az új rendezvényteret összekötő „fő tengely”, a Baross Gábor utca és kapcsolódó terei, Sásdon pedig a Hősök tere és környezete újulna meg. A dokumentumokban a jövedelemteremtő szolgáltatás kialakítása éppúgy megjelenik, mint az alapinfrastruktúra kialakítása, a növényállomány gyarapítása, a vizek helyben tartása és felhasználása. Kreatív és innovatív ötleteket vártak és azt is kapták.

- A pályázat összetettsége nehéz feladat elé állította a tervezőket, olyan szakembereket hívtunk meg, akik helyismerettel és megfelelő referenciákkal rendelkeznek. Mivel a fejlesztések természeti- és épített környezetünk több olyan elemét is érinthetik, mint például zöldfelületek, sétányok, játszóterek, közvilágítás, utcabútorok, kiszolgáló épületek, az értékelési szempontok között szerepelt többek között a városszerkezeti kapcsolat, funkcionalitás, reális műszaki megoldás, ütemezhetőség, városképi illeszkedés. A tervezők szakmai kihívásként tekintettek a feladatra és megfelelő „válaszokat” adtak az érintett akcióterületekre – mondta Riegl Gábor megyei főépítész.

Böjte Tibor tájépítész, a bíráló bizottság tagja elmondta, nehéz volt a dolguk, hiszen minden pályázatban voltak remek ötletek, amelyeket a későbbiekben érdemes hasznosítani:

- A bírálatnál fontos szempont volt, hogy a kialakítandó tér többfunkciós legyen: a helyiek és az odalátogató is élvezhessék az adottságokat, turisták szempontjából is jó legyen, évente szervezett rendezvényeknek is alkalmas színtér lehessen.

Az ötletpályázat keretében több értékes megoldás is született, a bírálóbizottság valamennyi beérkezett pályaművet megvételre alkalmasnak találta. A városok pályázataikat szeptember 15-ig nyújthatják be.