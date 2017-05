A kultúra fővárosa, három nap, egy fesztivál, megannyi egyetemi kar s hallgató, hideg sörök, rövid italok, feltörekvő bandák, "klasszisok", dögös dallamok, mély beat-ek. Ez és még sok más az, amivel az idei egyetemisták Kánaánja, a Pécsi Egyetemi Napok várta a srácokat és lányokat. - Pécsi Napilap -



Talán az egyik olyan esemény, amelyért önmagában érdemes elmenni egyetemre itt Pécsett a diákoknak, az a közösség mellett a Pécsi Egyetemi Napok, amely immáron 20 éves múltra tekint vissza. Már az 1990-es évek elején elkezdődött az a fajta organizációs folyamat, amelynek célja az volt, hogy a város összes egyetemi karát legalább pár nap erejéig összefogja és egy kollektív egyetemista érzetet, tudatot hozzon létre maga a fesztivál. Az egyik fő kellékként szolgált ehhez a diákrektor választás, amely már a PEN hajnalán is szerves részét képezte a fesztiválnak.

A szervezők idén is megpróbálták mind a „válogatósok” (akinek nem inge, ne vegye magára), mind a zenei stílusok polihisztorainak igényeit kielégíteni. A fesztivál úgy nevezett szekciókra, szegmensekre volt felosztva, pontosabban kettőre: dögös dallamok (koncertek) és mély beat-ek (Urban Jungle helyszín, diszkó stb.).

A koncepció, amiben a feltörekvő pécsi zenekarok is megmutathatták magukat és a zenéjüket a Harman színpadon, a közönség szerint volt kialakítva. Lementek a zsenge zenekarok, jöttek a fő koncertek és a nap zárult a veretéssel a különböző elektronikus zenei stílusokra, amelynek előadóiban sem szenvedtünk hiányt.

A Lékkör, akiket mostanában sokat láthattunk és sokat is hallhattuk friss és ropogós zenéjüket (Szenes, Nappali és konstans pécsi jelenlétük), méltó látványt és zenét nyújtott a fesztivál első napján. Egy újabb mérföldkövet értek el és talán a következő nagy pipa a Fishing On Orfű lesz számukra.

Előttük a Grizzly Vibrations kezdett, akik pedig a kevés közönség ellenére is úgy tomboltak a színpadon mintha csak ezrek előtt játszottak volna. Az első napot a 30Y koncert maxolta ki de fellépett még a Brains, az Intim Torna Illegál, a Wellhello, Kowalsky meg a vega, a pesti Fran Palermo és még sokan mások. A hajnali órákban való tétlenség sem volt jellemző a fesztivál-állatokra mert a buli folytatódott tovább a Telekom Party Arénban és az Urban Jungle-ben.

Disco Vibrations

Második nap is rengeteg fellépő volt, a fő attrakció a közönség szám alapján a Halott Pénz volt, de tomboltak még az nap este a sokak által imádott Vad Fruttik, a Magashegyi Underground, Blahalouisiana, a Supernem, a Middlemist Red, akik ismét hatalmas bulit csináltak és persze a Mongooz and the Magnet. Hiába az atom party csak hajnali fél 1-kor kezdődött el igazán. Az Urban Jungle-ben lépegethettünk az afrikai törzsi zenét megidéző elektronikus zene beat-jeire. Ezekről Stas és a Babylon Records gondoskodott valamint Ivancza, Illben, Keleman feat. MC Fedora és mág sokan mások. Badgirls pedig reggel 5-ig vitte a bulit az igazán keménymag számára.

A zárás... igen a zárás mindig a legnehezebb a fesztiválok életében. Az utolsó nap, amivel lezárjuk az egész össznépi egyetemi szórakozást, a csapatépítést, a koncertek tömkelegét. Az előző napok kora esti hangulathoz hasonlóan most is tömve volt a Balokány-liget a fiatalokal, akik következetesen gondolva a pénztárcájuk jövőjére a fesztivál falain kívül kezdték meg a bevetésre való előkészületeket. Megalapozták az este hangulatát, amelyet később a Belga emelt a tetőpontra. A Belga együttes megtömte nézőkkel a Harman színpad előtti Pirogránit udvart és szólt a Benzinkút, a Zsolti a béka, a Magyar Nemzeti Hip-Hop és még sok kedvenc. A Punnany Massif volt a nap nagy attrakciója az EFOTT színpadon, amely színültig tele volt fiatalokkal. XY Flies és a Kaktus mint a feltörekvő bandák követei kezdték meg a napot a Harman színpadon. A Junkie Jack Flash pedig zárta méghozzá oly méltó módon ahhoz az egy szupersztárhoz illik akárcsak a számuk, amely pont erről szól. Pető Szabi él és virul! Őket pedig a Elefánt előzte meg, akik új albumukról is játszották egynéhány számot.

Pető Szabi a Junkie Jack Flash-ből

Véget ért tehát az a fesztivál, amely nem csak Pécsett de Magyarországon is egyedülálló és olyan közösségteremtő erővel bír hacsak azt nézzük, hogy az pécsi egyetemi közösségeket kovácsolja össze, mint semmilyen fesztivál itt hazánkban. Jövőre találkozunk ugyanitt a Zsolnay Negyedben.

