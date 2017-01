Újabb pécsi kötődésű, élvonalbeli múlttal is rendelkező futballista tért vissza csapatunkba, miután a több hónapja Márton Gáborék edzéseit látogató 26 éves Frank Richárd ma hivatalosan is újra elkötelezte magát a PMFC-hez.

A pécsi születésű Frank a PMFC utánpótlás csapataiban kezdett el ismerkedni a labdarúgással. 17 évesen azonban Újpestre került, felnőtt karrierjét azonban már az MTK-ban kezdte meg. A budapesti kék-fehéreknél 2 szezont játszott az élvonalban, közben egy évet kölcsönben Tatabányán töltött.

Ezt követően, 2014 szeptemberében útja visszavezetett nevelőegyesületéhez, Újmecsekaljára. Ám a pécsiek NB I-es licencmegvonása után újra költözni kényszerült, 2015 nyarán az NB II-es Váchoz igazolt, ám ott tavaly ősszel felbontotta szerződését. A támadó hónapok óta Márton Gáborék edzéseit látogatja, most pedig hivatalossá is tette, hogy ismét nálunk folytatja pályafutását.

– Nagy érvágás volt nekem, hogy 2015-ben el kellett innen mennem, mert nem véletlenül szerződtem vissza. Az egy nagyon jó kis csapat volt, sajnálom, hogy vége annak az időszaknak. De most ismét itt vagyok, kezdődhet egy új periódus! Úgy érzem, megint egy jó együttesbe, egy jó társaságba kerültem – vélekedett Frank Richárd.

– Készen állsz arra, hogy – NB I-es tapasztalatod miatt – mindenki azt várja tőled, húzóemberként segítesz majd?

– Nem könnyű feladat ilyen elvárásokkal nekimenni egy félszezonnak, de úgy érzem, hogy a korom és a múltam miatt elvárható tőlem ez a szerepkör. Szeretnék vezéregyénisége lenni ennek a csapatnak.

– Pár hónapja itt tréningezel, milyenek az edzések, hogy dolgozik a keret?

– Ezen a téren abszolút elégedett vagyok. Igaz, hogy az NB III-ban játszunk, de amit mi hozzá tudunk tenni, illetve az edzők felkészültsége is NB I-es, ráadásul a játékosok teljesítménye sem harmadik ligás. Első osztályú munka folyik Újmecsekalján!

– Ezek szerint a csapatot esélyesnek tartod a feljutásra.

– Mindenképpen. Idén is mindent megteszünk, de ha most nem is tudjuk ledolgozni a hátrányt, akkor a jövő évet biztos, hogy komoly bajnokaspiránsként indítjuk.

– Több poszton is láthattak már játszani a szurkolók korábban. Tudod, most hol számolnak veled?

– Szerintem előfordulok majd több pozícióban. Így volt ez az NB I-ben is, úgy érzem, a támadószekcióban bárhol bevethető vagyok. A változó szerepkör miatt sem tűztem ki magam elé egyéni célokat. Ebben az osztályban utoljára az Újpest második csapatában szerepeltem tizenévesen. Akkor egészen jól sikerült a szezonom, hiszen házi gólkirály lettem. Így most tényleg csak arra szeretnék törekedni, hogy bárhol is kapok lehetőséget, hatékonyan segítsem a PMFC-t a jó szereplésben.

Frank Richárd várhatóan ma már hosszabb-rövidebb ideig együtt tudja végezni az edzést a csapattal, az azonban még kérdéses, hogy a szerdai edzőmeccsre bevethető állapotban lesz-e.

Forrás: pmfc.hu