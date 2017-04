Amerikai légiósunk, Smith 36 pontot szórt a Sopron ellen, nyolcszor talált be a triplavonalon kívülről, ezzel pedig nem tudott mit kezdeni ellenfelünk. Száz pont fölé jutva nyertünk!



PVSK-PANNONPOWER–Sopron 103-94 (24-22, 27-23, 26-19, 26-30)

Kosárlabda-NB I. középszakasz, 4. forduló. Pécs, 1200 néző.

Vezette: Benczur, Söjtöry, Vida.



PVSK: Nelson 3, Supola 7/3, Smith 36/24, Budimir 19/9, Sejfics 17. Csere: Harazin 10, Halász 11/6, Bíró O., Demeter, Dragasevics, Antóni, Bödör. Vezetőedző: Csirke Ferenc.



Sopron: Johnson 22/15, Ruják 4, Myles 12, Takács N. 16/12, Spica 11. Csere: Mills 12/6, Dufault 8/3, Dénes 3/3, Tóth G. 5/3, Lakosa 1. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

A PEAC-Pécs női kosarasai vereséget szenvedtek a Ceglédtől szerda délután, így a pécsi kettős rangadón ránk várt a feladat, hogy örömet okozzunk a hazai szurkolóknak. Sejfics fél perc alatt meg is tett érte mindent, hogy így legyen, egy kitekert mozdulattal szerzett szép kosarat, de akkorát esett utána, hogy le is kellett cserélni, nagyon beverte a bordáit… A rövid közjáték öt soproni pont követte, ám mielőtt időnk lett volna megijedni, Smith hármasa és Harazin szép centermunkája után már 9-5 volt ide, és bizony hasonló ütemben haladtunk tovább mind a szerzett, mind pedig a kapott pontok terén. 20-10-nél már egészen jó volt a kedvünk, főleg, hogy Sejfics is vissza tudott térni a pályára – a főszereplő azonban Budimir volt, egy tripla mellett két középtávolit is szépen süllyesztett el a soproni gyűrűben. Igen ám, csakhogy az első negyed- végét brutálisan megnyomta a vendéggárda, és ki is egyenlített Dragan Alekszics csapta, igaz a slusszpoén Sejfics duplájával a miénk volt.



A folytatásban Budimir és Halász tőlünk, Takács és Dénes a vendégektől talált be kintről, Harazin pedig egy labdaszerzés után hatalmasat zsákolt, így a kétpontos előnyünkből négy lett. Ami apránként ugyan, de fokozatosan gyarapodott tovább. Mondjuk úgy, hogy Budimir egészen kiváló dobóformát mutatott, ráadásul Supola és Smith is elhintett egy-egy hármast, ez nem is volt olyan meglepő. Támadásban egészen jó volt nézni kedvenceinket, jó százalékkal dobtunk, és ötletes támadásokat vezettünk. Ennek ellenére azonban amikor a félidő utolsó percében a Sopron feljött 49-43-ra és Csirke Ferenc időt kért, nagyon mérgesen magyarázott Supoláéknak. A különbség azonban már nem változott a nagyszünetre, a pihenő következett.



A hosszabb pihenő után Smith egy újabb triplával köszönt be, igaz Mills gyorsan válaszolt erre. Kicsit később Johnson, Mills majd megint Johnson volt eredményes kintről, igaz közben Budimir is remekül célzott távolról, Smith pedig egy elcsent labdával ugrott bele a gyűrűbe. Nagy pontcsata alakult ki, egy kicsit olyan érzésünk kezdett lenni, hogy a csapatok nem is töltenek, csak tüzelnek. Ez pedig ezen az estén úgy festett, hogy nekünk fekszik jobban. Ráadásul közben az első perces sérülése után a szokásosnál valamivel visszafogottabb Sejfics helyére beálló Harazin Tamás idei egyik legjobb játékával rukkolt elő: a lepattanók mellett a pontokat is szépen gyűjtögette centerünk. Hála többek között neki, az utolsó negyedre már 13 pontos előnnyel futhattunk ki.



Ez pedig nagyon úgy festett, hogy elég lesz. A Sopron Mills vezérletével ugyan próbált zárkózni, de úgy tűnt, ezen az estén képtelenség minket megtörni. Még a Bíró technikaija utáni három büntető sem szegte a kedvünket. Az utolsó négy percre fordulva Smith húsz másodperc leforgása alatt két trojkát is bevágott – ezzel már 28 pontos volt, és hatodik hármasánál tartott –, 95-79-nél pedig Dragan Alekszics időkérése már egy kicsit kétségbe esett szagú volt. Tóth Gergely azonban rögvest három pontot szerzett, de mielőtt szárnyra kapott volna ettől a Sopron, Smith hetedszer is betalált kívülről! Aztán a nyolcadikat is!!! Csirke Ferenc gyorsan le is cserélte, a táncra perdülő szurkolóink pedig alaposan megtapsolták. Az utolsó két perc már csak formalitás volt, és bár Mills és Johnson még kozmetikázott kicsit az eredményen, így is csodálatos győzelmet arattunk a Sopron ellen.



Csirke Ferenc: – A szegedi meccs után újra egy motivált csapatot láthatott lelkes közönségünk, és a Sopron is jó százalékkal dobott. Mi a védekezésükben kerestük meg a réseket, de ehhez kellett Chris Smith extrája.

Forrás: pvsk-panthers.hu