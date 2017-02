A mostani alacsony kamatkörnyezetben továbbra is az egyik legjobb megtakarítási konstrukció a lakástakarék, amely évi 30 százalék, maximum 72 ezer forint állami támogatás miatt akár 10-13 százalékos hozamot biztosít. A lakástakarék-konstrukciók feltételei és az állami támogatás viszonylag kötöttek, mégis vannak különbségek a négy piaci szereplő ajánlatai között - közölte a banki ajánlatok összehasonlításával foglalkozó BankRáció.hu, amely a február elején érvényes feltételek alapján a négy piaci szereplő több mint 20 ajánlatát vetette össze.

Nagyon népszerű a kedvező adózású kata, azonban sokan nem gondolnak arra, hogy mit is kell beáldozniuk azért, hogy havonta több maradhasson náluk. Az egyetlen hátrány nyugdíjasként következik majd be, hiszen a legolcsóbb megoldást választva a nyugdíjba beszámítható kereset és a ledolgozott évek száma is erősen visszaesik. Aki nem akar magának 30 ezer forintot el sem [...]