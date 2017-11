Két hónapja hivatalosan is ismert, hogy a város 7,5 milliárdos hiánnyal küzd, miközben a kormányszóvivő azt nyilatkozta Pécsen, hogy a város hivatalos segítségkéréséről nem tud. Az ÖPE szerint azonban heteken belül ellehetetlenülhetnek a közszolgáltatások, ha elmaradnak a szükséges lépések.



Két hónap telt el a rendkívüli közgyűlés óta, és mint lapunk is írt róla, a kormányszóvivő egy pécsi lakossági fórumon jelezte, a kormány segít, de a pécsi városvezetéstől még nem is kapott hivatalos megkeresést. – Olyan, mintha nem mérnék fel a városvezetők, mekkora a baj, holott néhány héten belül akár leállhatnak a buszok is, a köztisztasági feladatok ellehetetlenülnek, de az is lehet, hogy iskolai menzán nem lesz mit enni a gyerekeknek – mondta Kővári János. Az ÖPE elnöke és közgyűlési képviselője felvetette, a kialakult helyzet miatt helyi civil szervezetek, városi megrendeléseket teljesítő vállalkozások mehetnek tönkre hamarosan a kifizetetlen számlák miatt, nem beszélve a városi tulajdonú társaságokról. Kővári hozzá tette, mindez a város teljes ellehetetlenüléséhez vezethet, akár napokon belül.

– A konkrét megoldások pedig továbbra is hiányoznak, miközben az ÖPE folyamatosan jelzi, 28 pontos segítő csomagja megoldást jelenthet a problémákra – hangsúlyozta az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke. – Elkészültünk a konkrét javaslatainkkal, akár be is terjesztjük a közgyűlés elé, ha fogadókészséget találunk rá a kormánypárti képviselők részéről, most már csak a város vezetésén múlik, élnek-e a felajánlott segítséggel.

A város egyébként a héten tette ki honlapjára az adóhátralékosok listáját, amelyet a törvény lehetővé tesz, sokan felháborodtak ezen, mert úgy érzik, nem ők a felelősek a kialakult helyzetért, hanem a politikusok. – Ebben részben igazuk is van – reagált Kővári. – Valóban a politikusok felelnek a város gazdálkodásáért, és az esetleges költségvetési hiányért, de az csak tetézi a bajt, ha ilyen helyzetben romlik a fizetési morál, mert az további fennakadásokat okozhat a közszolgáltatások finanszírozásában. Mi úgy látjuk, nem lehet tovább várni, rendbe kell tenni, amit csak lehet – folytatta Kővári János. – Stabilizálni szükséges a pénzügyi helyzetet, mert csak így tudunk gondoskodni a közszolgáltatásokról, a város működtetéséről. Ehhez kérjük a pécsiek közreműködését, megértését, együttműködését. De mi is biztosítjuk őket arról, hogy a becsületes, városáért felelősséget vállaló, pécsi polgárok érdekeit minden erőnkkel képviseljük. Látnunk kell ugyanis, mi, pécsiek csak egymásra számíthatunk – tette hozzá végül Kővári János.

