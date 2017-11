Magyarországon először november 16-án mutatja be új lemezét a Simply English zenekar a Művészetek és Irodalom Házában, a Brit Ősz 2017 programsorozat keretében.



Az angol népzenét játszó pécsi trió épp két évvel előző albumuk után jelentette meg legújabb, Long Grey Beard and a Head That’s Bald című lemezét.

A dalok elsőként Angliában voltak hallhatók. A bemutató a rendszeres folkeseményeknek helyszínt adó Old Oak Inn-ben volt a Derbyshire megyei Horsley Woodhouse-ban, majd Rugby-ban lépett fel a zenekar, a Squirrel Inn-ben.

A Long Grey Beard and a Head That’s Bald a késő XVII. századtól a korai XX. századig terjedő időszakból származó dalokat és balladákat tartalmaz. Elmesélik egy fiatal fiú első bricsesznadrágjának vicces történetét, énekelnek szerelemről és vágyról, az öregségről, az emberi halál az őszi lehulló falevelekkel való szívbemarkoló összehasonlításáról.

Az albumon helyet kapott egy ritkaság is, egy 1683-as ballada a törökök azévi bécsi legyőzéséről. Számos új hangszeren is játszik az együttes és meghívott vendégei. A borítót Babarci Bulcsú tervezte, a jegyzeteket Andy Rouse írta, az összes dalt a Simply English hangszerelte a fennállásuk 22 éve alatt kialakult sajátos hangzásvilággal.

A Simply English új CD-jének magyarországi bemutatója november 16-án 19 órakor hallható a Művészetek és Irodalom Házában.

A CD-t a SPECHEL Angol-Magyar Kulturális Egyesület (Society for the Popularisation of English Culture and of Hungarian Culture in the English Language Medium) finanszírozta és adta ki, és az eladásból származó minden jövedelem visszakerül az Egyesülethez, amelynek küldetése az angol és a magyar kultúra angol nyelvű népszerűsítése.