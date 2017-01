A Magyar Vívó Szövetség honlapján január 8-án a pécsi reménység, Berta Dániel szerepel a nyitóhírben, miután aranyérmes lett 2017 első duplaválogatójának második napján!

A viadal egyben U23-as európai körverseny is volt, így tizenkét nemzet, s 101 induló között sikerült Daninak kivívnia az elsőséget. Veretlen csoportforduló után Dani ellenfelei voltak:

a 64-es táblán: Debnár (BVSC) 11/10

a 32-es táblán: Loránd (VASAS SC) 15/8;

a 16-os táblán: Andrásfi (BVSC) 13/12;

a legjobb nyolc között: Buta (VASAS SC) 15/5

az elődöntőben: Bányai (VASAS SC) 14/13

a döntőben: Russo (Formia, Italy) 15/10

Dani mellett Peterdi Andris indult a viadalon, aki a csoportkör után tábla elsőként jutott tovább, ám a nyolc közé jutásért 10/9-re hosszabbításban kikapott olasz ellenfelétől, így a 9. helyen végzett.

A válogató első napján Berta a 17., Peterdi az 55. helyen végzett a 132 fős mezőnyben. Tóth Gergely betegség miatt nem indulhatott a válogató egyik versenyén sem.

Berta Dániel a hétvégéről:

Mindkét nap selejtezőit hibátlanul zártam. Szombaton táblán második lehettem a jó tusarány miatt. Éreztem, hogy jól megy a vívás.

A táblán az első mérkőzésem során román ellenfelemet szoros küzdelemben, de 15/12-re legyőztem. A következő asszót egy öttusázó ellen vívtam, de sajnos elszakadt bennem valami. 3/1-es vezetésnél elment a koncentrációm, amit nem tudtam visszahozni. Sajnálom, mert jó ágam volt, ráadásul őt eddig mindig vertem, most kikaptam.

Konzultáltam pszichológusommal, edzőimmel, megbeszéltük a napot, hogy mit változtassak, így már a velük egyeztetett taktikával álltam pástra. A csoportforduló ismét hibátlanul sikerült. Az első asszóm egyből hosszabbításos volt, 7/10-ről hoztam vissza, és nyertem hirtelen halálban 11/10-re. Aztán könnyebb ellenfelet kaptam, aki egy rosszul kivitelezett támadás miatt, átszúrta a kesztyűmet, még a tenyeremet is megsérült. Égető fájdalommal voltam kénytelen tovább vívni a következőkben, ám sikerült a fájdalmat is hasznomra fordítani: előbb a BVSC-s Andrásfi Tibivel vívtam. Nem fűztem nagy reményt a győzelemhez a kezem miatt, de a pihenőidőben Dancsházy-Nagy Tamás adott egy remek instrukciót, amit tudtam használni, és kiegyenlítettem három tus hátrányból. Hosszabbításban ismét én voltam jobb. A negyeddöntőben Buta Leventével vívtam, nem volt szoros, de figyelnem kellett, így tudtam 15/4-re győzni. A döntőért húzós asszóm volt Bányai Zsomborral. Kicsit “verekedős” mérkőzés volt, élveztem, bár a kezem annyira nem.. végig fej-fej mellett vívtunk, 13/11-es vezetésnél egyenlített, a hosszabbításban ismét én találtam.

Nagyon elégedetett vagyok, hogy három mérkőzést is hosszabbításban nyertem.

A döntőt az olasz Russo-val vívtam. Tamástól megkaptam az instrukció, mivel egy másik tanítványa a döntőért kapott ki tőle. Így már volt elképzelésn és taktika az asszóra – ez sokat segített.

Hiányzott már a győzelem, régen nyertem versenyt.

Köszönöm a felkészítést edzőimnek Dancsházy-Nagy Tamásnak és Bokrétás Csabának, pszchológusomnak Pálvölgyi Ágnesnek, és Fegyverneky Zsolt táplálkozási szaktanácsadónak. Sokat segítetettek mindannyian az elmúl időszakban. Köszönöm az Pécsi Tudományegyetem, Pécs városvezetése és természetesen családom támogatását!





Vízkereszt Vívó Kupa 2017

Az új esztendő általában válogatóversennyel indul az élsportolóknak, de helyben sem tétlenkednek a pécsivívók. Idén Imre Géza pécs látogatása ugyan elvitte az elsőséget, ám a vízkereszti vívás a tavalyihoz hasonlóan idén is két rendezvényt tartogatott az új esztendő első hétvégéjén. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a PTE-PEAC Vívószakosztályával együtt rendezett Vízkereszt Vívó Kupa 2017 néven barátságos párbajtőrvívó versenyt január 7-én.

A kisversenyen versenyrutint szerezhettek azok, akik kevésbé tapasztaltak, vagy még nem indultak versenyen. Az 1996 vagy későbbi születésűek három korcsoportban mérhették össze tudásukat. Az iskola szakkörösei, a Villa Complov SC vívói, valamint a pécsivívás tagozatának párbajtőrözői összesen 25 versenyzőt indítottak.

IV. vegyes korcsoport: 1. TÓTH Gergő, 2. JAKOBI Julcsi, 3. MAGDA Jázmin – mind a belvárosiból

V. leány korcsoport: 1. TÓTH Anna CRNL, 2. KÁLMÁN Nóra REF, 3. FREI Adél REF

V. fiú korcsoport: 1. KOVÁCS Andor REF, 2. DEÁK Szilárd REF, 3. SULYOK Bálint VILLA C

VI. fiú korcsoport: 1. GÁLFFY Gyula VILLA C, 2. HARDI Ádám PTE-PEAC REF, 3. BARANYAI Máté PTE-PEAC REF

Az eseményen készült fotók megtekinthetők a szakosztály Facebook-oldalának albumában.

Az eseményen a Pannon TV forgatott, adásukat 2017. január 10-én kedden lehet megtekinteni.

VII. Vivó- és Öttusa Találkozó és Csapatverseny

A senior párbajtőrözők hagyományos találkozója immár hetedik alkalommal hozta össze a már kevésbé, és a még aktív senior vívókat és öttusázókat. Ezúttal közel negyven sportoló s családtag vett részt a jó hangulatú gálán a CRNL csodálatos dísztermében. Tizenhárman barátságos csapatversenyt is vívtak négy csapatba rendeződve – köztük a szakosztály vezetője is.

Csethe István volt öttusázó, edző, a pécsi sportélet és a pécsi öttusa szakosztály egykori vezetője az első helyért járó díjat a Házler Enikő – Mátyás Pál – Rab Attila Alkotta csapatnak adta át.

Második hely: Kisida Kata – Lippai Tibor – Plazzeriano Gábor hármasa.

Harmadik hely: a Haraszti Krisztina – Pókáné Bea – Sasvári Róbert – Hoffbauer Márk alkotta csapat.

A bronz helyezés a Heller Ildikó – Rohr Róbert – Benedek Dezső hármasé.