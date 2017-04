Több száz pécsi család kertjébe térítésmentesen kerülhettek és kerülhetnek ezekben a hetekben facsemeték a város saját csemetekertjéből. A kezdeményezés célja, hogy ne csak a közterületek, de az udvarok is részesüljenek e módon az Európa Zöld Fővárosa címre készülődve.



Pénteken Csizi Péter országgyűlési képviselő helyi önkormányzati képviselőkkel közösen vett részt azon facsemeték átadásában, amelyekért az elmúlt hetekben lehetett jelentkezni. Összesen 1.300 kis fát ajánlott fel ugyanis a város a kertes házban élők számára, őr térítésmentesen vihették el a növényeket.

- Páva Zsolt polgármester kezdeményezésére 2013-ban kezdték létrehozni a Városi Csemetekertet, egyrészt, hogy pénzt spóroljunk, másrészt, hogy a folyamatos pécsi fásításokhoz mindig legyen elérhető készlet – hangsúlyozta Csizi Péter. Mint mondta, ma már időről időre mintegy 25.000 csemete nevelkedik a területen. Ennek köszönhető, tette hozzá, hogy idén tavasszal első ízben, kísérleti jelleggel mérték fel, hogy a pécsiek mit szólnának, ha a város térítésmentesen biztosítana fákat a kertes házban élők számára.

- A belváros és Kertváros családi házas városrészében ajánlottuk fel első ízben a lehetőséget és több százan jelezték is, hogy szeretnének fákat, ezért úgy gondoljuk, hogy a programot érdemes kiterjeszteni a város más részére is a jövőben – mondta a képviselő, mielőtt önkormányzati képviselőkkel együtt hozzákezdett volna a csemeték átadásához.

Csizi Péter hangsúlyozta: Pécs évek óta komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a jövőben a kulturállis fővárosi cím után Európa Zöld Fővárosa is lehessen. Ezért is többszörözték meg városszerte a virágágyások összterületét, így szerezhettük meg a Guinness-rekordot, amikor 16.300 virágot ültettek el alig több mint egy óra alatt, s ezért folyamatosak a fásítások, növényesítések Pécsett.

Most 1.300 csemetét ajánlottak fel a pécsieknek, amelyek mind a körülbelül 3 focipályányi kertben szökkentek szárba. A területen munkálatok legnagyobb részét szakértő irányítás mellett közfoglalkoztatott kollégák látják, az ő munkájuknak köszönhető, hogy a növények jól ápoltak, iskolázottak, a termesztő felületek pedig gyommentesek.

Olyan fajtákat választott Nagy Ervin, Pécs főkertésze most a pécsiek számára, amelyek jól mutatnak a magánkertekben is. Így például korai juhar, mezei juhar, tatárjuhar, szibériai szil, virágos kőris, júdásfa, bugás csörgőfa, svéd berkenye és feketedió fa is kerülhetett pécsi otthonokhoz.