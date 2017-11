Pécsi IT-vállalkozás készítette egy másik pécsi IT-vállalkozásnak a nyertes honlapot.



A Magyar Marketing Szövetség minden évben megrendezi díjátadó eseményét, mely során idén két pécsi vállalkozás is érintett volt. – Az elmúlt években is kaptunk díjakat, a mostanit pedig a B2B kategóriában ítélték nekünk – tájékoztatta lapunkat Gász Máté, a pécsi Upsolution account managere.

A webfejlesztő cég a szintén pécsi Xoft Kft.-nek készítette el a márkahonlapját, amely komplex, integrált vendéglátóipari szoftvert kínál a piaci szereplőknek. A szakmai szövetség a minőség díjat azért ítélte oda, mert – mint írják indoklásukban – „az oldalon megjelenített kompakt tartalmat sikerült modern, bátor dizájnnal vegyíteni. Az ajánlatokat, elérhető csomagokat lényegre törően és ötletesen tálalták, és a különböző szolgáltatások árai is ügyes módon vannak bemutatva”.

A képre kattintva megnézheti a nyertes honlapot.

