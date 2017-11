A párkapcsolati erőszak következtében meghalt nőket jelképező piros sziluettek lepik el a Király utcát december 1-én (péntek) 10 órától.



A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) és az Emberség Erejével Alapítvány szervezésében, a 16 akciónap keretében Pécsett is bemutatkozik a NANE Néma Tanúk című kiállítása, mely a 2016 novembere és 2017 októbere között családon belüli erőszak miatt meghalt áldozatokra emlékezik.

Helyszín: a bábukat a Király u. 23-25. előtti díszburkolatos részen, a Szent Mór utca alján, a Reggeli előtt állítják ki.

Időpont: december 1. (péntek), 10-19 óra

A helyszínen 10 órától jelen lesz Hoffmann Kriszta, Pap Enikő és Wirth Judit a NANE Egyesülettől, illetve Nyirati András az Emberség Erejével Alapítvány képviseletében.

Aki ki szeretné fejezni együttérzését a párkapcsolati erőszak áldozatai iránt, vagy kimutatná elkötelezettségét a nők és gyerekek elleni családon belüli erőszak megszüntetése iránt, ezt azzal is megteheti, ha november 25-e és december 10-e között lila szalagot visel.

Néma Tanúk

A NANE Néma Tanúk című kiállítása a párkapcsolati erőszak következtében meggyilkolt nőknek állít emléket.Ez a szám Magyarországon évente 40-70 halálos áldozatot jelent. Élete során minden ötödik nőt fizikailag is bántalmaz a partnere, ezek a nők jelenleg is életveszélyben vannak. A kiállítás arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyilkosságok sokszor megelőzhetők, amennyiben a bántalmazott nők és gyerekek megfelelő segítséget kapnak környezetüktől és az ellátórendszertől, ahova segítségért fordulnak.A Néma Tanúk figuráin az előző év sajtóhíreiből összegyűjtött történetek olvashatók.

16 akciónap

A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja) és december 10. (emberi jogok világnapja) között rendezik meg civil szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése érdekében.

(Forrás: NANE)