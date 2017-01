Galló Béla politológus szerint nem lenne gyümölcsöző az MSZP és a Jobbik összefogása. (Pécsi Napilap)

A politológus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában hétfőn azt mondta, az összefogás legkevésbé a Jobbik érdeke, hiszen Vona Gábor pártelnök nagy fordulatokat csinált az elmúlt évben, és ha most még az MSZP-vel is összeállna, a maradék hitelét is elvesztené, de a szocialisták felől is erőltetett lenne a dolog.

Galló Béla szerint az MSZP lehető legjobb miniszterelnök-jelöltje lenne Botka László, mivel évek óta sikeres városvezető Szegeden és még nincs elhasználódva.

A politológus azt mondta: a baloldal legnagyobb hiányossága, hogy "paradigmahiányos" a hozzáállása az ellenzéki szerephez, nem nagyon tud mást, mint kritizálni a kormány tevékenységét. Az eredményességhez váltásra lenne szükségük - tette hozzá.