Minden eddiginél több külföldi borminta érkezett a Portugieser du Monde ötödik kiadására. A 2017-es portugieser-világverseny idén valóban interkontinentális, hiszen még Chiléből is neveztek egy bort.



hirdetés



A legtöbb bor, a minták közel fele továbbra is magyar, elsősorban a villányi borvidékről, de a pécsi, tolnai, egri, bükki és hajós-bajai borvidékekről is érkezett jelentkezés. A külföldiek közül a legtöbb nevezés Horvátországból jött, ezt az osztrák, szlovák és szerb minták követik, többen neveztek Németországból, Csehországból és Szlovéniából, de egy-egy minta jött Olaszországból és Chiléből is.

A Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin által öt éve életre hívott verseny nemzetközi elismertségét jelzi, hogy idén kilenc országból (Japán, Kína, Dél-Afrika, Kanada, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Ausztria és Magyarország) jönnek a zsűri tagjai, rangos borszakértők, oktatók, borújságírók, nemzetközi borversenyek tapasztalt bírái érkeznek Pécsre és Palkonyára Húsvét után egy héttel.

A portugieser-világbajnokság első napján, április 21-én Pécsett versenyeznek a borok, majd másnap Palkonyán, a Stílusos Vidéki Éttermiség Hú!SVÉT+Sweet fesztiváljának partnerrendezvényeként, a Mokos Pincészet színháztermében rendezik meg a díjátadót, ahol a közönség is megkóstolhatja a legjobb portugiesereket (azaz egykori nevükön kékoportókat).

A kóstolófesztiválra – ahova a Jegymester értékesíti a belépőjegyeket -, az eddigi jelentkezések alapján 4 országból több mint 20 pincészet hozza el borait, a színpadon fellép a pécsi Jazzimpair együttes.

A portugieser fajta egész Közép-Európában elterjedt, hívják portugizernek, purtugizacnak, portugalkának, blauer portugiesernek vagy modrý portugalnak, de gyakran kevésbé értékelik, sokszor lebecsülik. A Portugieser du Monde azt a célt tűzte ki, hogy azokat a termelőket fogja össze, akik hisznek a fajtában, hisznek a jövőjében és tesznek is érte.