Egy magyar fiatalok által fejlesztett otthoni sörfőző gép, a Brewie – ez lett az eredménye a legsikeresebb magyar közösségi finanszírozású projektnek, amelyet egy budapesti startup valósított meg.



A számítógéppel vezérelt, egyedi fejlesztésű automata berendezésre több mint 700 ezer dollárt gyűjtöttek össze a fiatalok, a gépet azóta meg is építették, már igen sokat el is adtak és folyamatosak a megrendeléseik. A vállalkozás azzal kereste meg a hardver- és szoftverfejlesztéssel is foglalkozó pécsi RG Net Kft.-t, hogy segítsenek a gép szoftveres és hardveres problémáinak kezelésében és a gép továbbfejlesztésében. Mint Herbály István ügyvezető mondja, az interneten találták meg cégüket, mint olyan vállalkozást, amelynek van már tapasztalata e területen.

– A közösségi finanszírozás Magyarországon még nem igazán terjedt el, tőlünk nyugatabbra viszont nagyon sikeres. Sok kezdeményezés azonban bedől, például a megvalósításkor kiderül, hogy nem életképes a termék, vagy egyszerűen nincs rá kereslet. Ezért is volt üdítő, hogy ez a vállalkozás meg akarta és meg is tudta csinálni azt, amit elképzelt – mondja Herbály István. – Már látható, hogy sokkal nagyobb az igény a sörfőző gépre, mint amit ki tud elégíteni a cég. Amikor interneten felvették velünk a kapcsolatot, majd személyesen is találkoztunk, szimpatikus volt számunkra a csapat, az ő és a mi munkacsoportunk is fiatal emberekből áll, így könnyen szót értünk egymással. Számunkra érdekes és izgalmas ilyen munkát végezni, amit még senki sem csinált előttünk, nincs kitől kérdezni, nincs szakirodalom, amit fel lehetne lapozni, így mindent nekünk kell kitalálnunk.

A feladatban az is izgalmas, hogy adott egy hardver, amit már kiszállítottak sok helyre, és nekünk abból a hardverből kell a legtöbbet kihozni. Nem építhetünk be új elemeket, érzékelőket, nem cserélhetünk ki alkatrészt, a meglévő alapanyagból kell dolgozni.

Az otthoni sörfőző nagyon sok egységből áll, szelepek, pumpák, főzőlapok, mérőműszerek működnek benne, és egy bonyolult logika szerint zajlik a vezérlése. Egy érintőképernyő segítségével akár a sör receptjének összeállítását is el tudjuk végezni, de ez a felület szolgál a főzési folyamat irányítására is, ezért ennek megbízhatóan kell működnie. A pécsi vállalkozást arra kérték, hogy segítsenek a szoftver hibáinak javításában és az új funkciók lefejlesztésében. A már használatban lévő gépek szoftverét aztán távolról lehet frissíteni.

– Az RG Net mit tudott hozzátenni ehhez a berendezéshez?

– Vállalkozásunk 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik hardverfejlesztés terén, prototípusokat és sorozatgyártásra kész termékeket fejlesztünk, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy mit hogyan lehet megvalósítani. Kreatív kollégáink között programozó, villamosmérnök és matematikus is megtalálható, így tudásunk széles spektrumot ölel át. Sok esetben matematikai összefüggéseket kell keresni, bizonyos jelleggörbék lefutásánál felismerni, hogy ha egy szelep elromlott, majd azt detektálni. Bizonyos dolgokat véleményezünk, pl. az elektronikában hol vannak olyan helyek, amiket javítani lehet, vagy az általuk kért funkciókat miként lehet lefejleszteni. Ha például egy Amerikába küldött gépen nem működik egy szelep, arról nagy biztonsággal tudnia kell a cégnek, hogy elromlott-e, vagy csak eldugult a cső és a felhasználó is ki tudja tisztítani. Nekünk például egy olyan beágyazott programot kell csinálnunk, ami a szelepek meghibásodását veszi észre.

– Hol tart most a munka?

– Ami a legsürgetőbb volt, azt néhány hét alatt megoldottuk, most pedig folyamatosan fejlesztünk. Várhatóan ez egy hosszú távú együttműködés lesz, hiszen folyamatosan jelentkeznek új igények, új problémák, végső soron az eszköz funkcionalitásának és megbízhatóságának növelése a cél.

– Az, hogy nincs önök előtt példa, miként hat a munkára: inspiráló vagy nehézséget jelent?

– Részben nehézséget jelent, hiszen az a szelep, amiből a gépben több is van, a cég által fejlesztett alkatrész, senki más nem látott ilyet, nekünk mindenféle adatot be kell gyűjtenünk róla. Ugyanakkor a kollégáimon látom, hogy ez egy roppant izgalmas és inspiratív munka, ők is nagyon szeretnek ezzel foglalkozni. Ebben része lehet annak is, hogy minden teszteléskor sört kell főznünk.

Az együttműködés is kiváló a két cég között, roppant szimpatikus volt, hogy egy budapesti cég egy pécsi vállalkozást bízott meg ezzel a munkával, ez azért elég ritka. El is jöttek hozzánk Pécsre, elhoztak egy gépet, így egy kitűnő partneri kapcsolat alakult ki közöttünk.

