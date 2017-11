A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a Neticle kutatást végzett arról, hogyan jelennek meg a kamaszkori testi változásokkal, a szerelemmel és a szexualitással kapcsolatos témák a publikus magyar weben.



A tapasztalatok szerint a gyerekek többsége sem az iskolákban, sem otthon nem részesül megfelelő szexuális felvilágosításban – ezért a net az elsődleges információforrásuk.

A vizsgálat az „elsők” online reprezentációját elemezte, azaz hogy mennyit, hol és hogyan foglalkoznak a magyar nyelvű weboldalak az első csókkal, első szexszel, első szerelemmel, és mi jellemzi az első menstruációról vagy az első magömlésről szóló netes említéseket.

A kutatásból kiderül, hogy a lányos témák sokkal több figyelmet kapnak, a fiúk nemi érése, például az első magömlés, a neten is tabu. Kevés cikk jelenik meg, viszont a névtelenséget biztosító oldalakon, fórumokon, közösségi oldalakon, vlogger és blogger csatornákon rengeteg az információkérés és a személyes tapasztalatcsere. A neten az „első szerelem” és az „első szex” témája összesen nem kap annyi említést, mint az „első csók”. Ez érdekli legjobban a nethasználókat. A félelem és az aggodalom, illetve az erőszak állandó kísérője a gyerekek szexualitásával összefüggő netes megjelenéseknek. Az első menstruációt sokkal több negatív érzelem, gondolat kíséri, mint az első magömlést.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány online szexedukációs programja, a Yelon.hu weboldal és a Yelon mobilalkalmazás nagy sikerrel működik. A 2017. februári indulás óta több mint 48 ezer egyedi felhasználóval és több mint 226 ezer oldalmegtekintéssel, átlagosan 3,5 perces oldalon töltött idővel büszkélkedhetnek, ami a téma fontosságát és a program létjogosultságát is jelzi.

A Yelon tartalmai olyan biztonságos, tematikus, szakmai, de közérthető segítséget nyújtanak a 10–18 éves fiúknak és lányoknak, amit a weben magyar nyelven máshol általában nem találnak meg.

A program része egy olyan ingyenes chatszolgáltatás is, ahol a 10–18 éves gyerekek név nélkül tehetik fel a szexualitással összefüggő kérdéseiket, és aminek keretében 2017. február óta több mint 1500 chatbeszélgetés zajlott megközelítőleg 950 óra időtartamban.

A Yelon-ban szerzett tapasztalatok és a kutatás eredményei is azt erősítik meg, hogy a weben teszik fel a legkönnyebben a szexualitással, szerelemmel összefüggő kérdéseiket a gyerekek. Viszont fontos, hogy erre szakmailag felkészült, és jó válaszokat kapjanak.

