Pénteken erősen felhős lesz az ég, összességében sokfelé várható csapadék: eső, zápor, zivatar, és akár felhőszakadás is előfordulhat. A hétvégén lassan javul az idő, és most úgy tűnik, május elsején kifejezetten kellemes időjárásban bízhatunk. - Pécsi Napilap -



Ma délelőtt északnyugaton erősen felhős, borult lesz az ég, szórványosan esőre is készülni kell. Máshol a változó felhőzet és az elszórt záporok mellett napos időszakok is előfordulnak, délkeleten lesz a legtöbb napsütés. Délután általában erősen felhős, borult lesz az ég, délkeleten lehet több szűrt napsütés. Egyre többfelé kell csapadékra készülni: északnyugaton esős idő lesz, máshol szórványos záporok, néhol zivatarok alakulnak ki. Akár felhőszakadás, jégeső is lehet. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a déli szél, zivatarokban viharos lökések is lehetnek. A Kisalföldön északnyugatira fordul a légmozgás. A csúcshőmérséklet északnyugaton 7, 12, máshol általában 13, 19 fok között alakul, de a Tiszántúlon 23, 24 fok is lehet.