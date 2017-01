Soros György szerint Donald Trump, az Egyesült Államok megválasztott elnöke "diktátor lenne, ha hagynák neki". A milliárdos befektető erről a New York-i Bloomberg tévének adott csütörtöki interjújában beszélt, ahol szólt a Brexitről, Európa helyzetéről és Kína szerepéről is. - Pécsi Napilap -

A milliárdos viszonylag hosszan fejtegette nézeteit Európáról. A Brexitet tragédiának minősítette, London távozását az Európai Unióból hosszadalmas és fájdalmas folyamatnak írta le, de szerinte ettől még nem esik szét Európa. Soros György úgy vélte, Theresa May, az Egyesült Királyság miniszterelnöke nem lesz sokáig a hivatalában.

Mindazért, ami Európában zajlik, "az elitek is felelősek és ideje lenne már végre elismerni felelősségüket" - szögezte le. Mindazonáltal azon meggyőződésének adott hangot, hogy Európa nem omlik össze, annak ellenére, hogy az Unió túlságosan is komplikált lett és az emberek elidegenedtek tőle. "Európára a saját gazdasága miatt szüksége van mind Oroszországnak, mind pedig Kínának" - állapította meg. A Demokrata Pártot és személy szerint Hillary Clinton elnökjelöltet is óriási összegekkel támogató Soros György ostorozta a megválasztott - és pénteken beiktatandó - republikánus elnököt, Donald Trumpot és általában a republikánusokat. "Eljött az az idő, amelyről a piac hívei álmodoztak" - mondta, mert szerinte a republikánus elnök és a republikánus többségű törvényhozás lebontja majd a gazdasági szabályozásokat és nekilát az adócsökkentésnek. Soros úgy véli, hogy az új elnök beiktatása után gazdasági és politikai bizonytalanság alakul ki, s ez megrendíti majd a piacokat.

Donald Trumpról azt állította, hogy "diktátor lenne, ha hagynák neki", de csak azért nem lesz belőle diktátor, mert az amerikai alkotmány megakadályozza őt ebben. Megosztó személyiségnek minősítette Trumpot, aki szerinte kereskedelmi háborút fog indítani Kína ellen, amit majd Peking nem hagy válasz nélkül. Egy ilyen kereskedelmi háborúból szerinte Európa és Ázsia profitálhat majd.