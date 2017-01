Közélet

Spagetti torta és dinnyés pulykamájas saláta? Laci bácsi gasztrobűnözése!

Kevés olyan "újítással" - ha nevezhetem így - találkoztam mint, amit az innovatív de a magyar gasztronómia hagyományait is őrző Laci bácsi mutatott be különböző főzős televízió műsorokban! Egy mikroblogger bizonyos Ivassalkapcsolatosproblemak, most készített egy mixet ezekből. - Pécsi Napilap -

A mikroblogger által összeállított válogatásban rengeteg ínyencséggel találkozhatunk, amelyet Benke Laci bácsi már-már gúnyos élvezettel készít és mond bele a kamerába. Azt, hogy ezeket mind főzés címén készíti és, hogy még le is adják ötletet adva ezzel a bégető tévénéző birkáknak az egy dolog, de hogy ezt komolyan is gondolja na azt az első pár percben nehezen hiszi el az ember. Mikor meglátod a Lecsós rántott pacalt..

Laci bácsi igazi gourmet

A videó itt tekinthető meg!!! http://ivassalkapcsolatosproblemak.tumblr.com/post/155487210912/needs-more-ételízesítő



És akkor még nem is említettem a spagetti tortát vagy a dinnyés pulykamájas salátát de van itt lencsés sertésragu is vagy éppen tengeri olajos hallal töltött palacsinta, AMI RÁNTVA VAN!

