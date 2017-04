13 év után 2017 márciusában debütált újra az Adult Swim csatornáján az új Szamuráj Jack évad, amely csupán 10 rész erejéig támadt fel, hogy nosztalgiát és egy méltó befejezést hozzon a 90-es évek generációjának és a mostani gyerekek és felnőtteknek egyaránt. - Pécsi Napilap -



A sorozat ismerős lehet a 90-es években született generációnak, főleg talán a fiúknak és még az édesapjuknak is, akik a fiaikkal együtt nézték minden este a Cartoon Networkon a Genndy Tartakovsky által megálmodott és megvalósított Szamuráj Jack sorozatot, amely 2001-ben debütált a képernyőkön.

A Szamuráj Jack régi logója

A Szamuráj Jack mese-sorozat egy szamurájról szól, aki a gonosz alakváltoztató és fekete mágiát használó ősi entitás, Aku ellen küzd egy a feudális japán által inspirált korban, ahol Aku az idővel egy idős, ősi gonoszság felébred mély álmából és pusztulást zúdít a világra.

Aku az ősi gonosz, Szamuráj Jack nemezise

A szamuráj egy ősi varázs karddal száll szembe Akuval, amellyel valóban képes is legyőzni azonban a végső csapás előtt Aku megnyit egy időkaput és a távoli jövőbe repíti a szamurájt, ahol Aku nemcsak az egész világot uralja de magát az Univerzumot is. A sorozat így arról szól, hogy Jack hogyan próbál meg visszajutni a múltba, hogy ezáltal megváltoztassa a jövőt, ami nem más mint maga Aku.

Szamuráj Jack időutazása

Genndy Tartakovsky neve ismerős lehet hiszen nem egy Cartoon Network-ön sugárzott mese atyjáról van szó. Ő alkotta meg a Dexter Laboratóriumát, a Pindur Pandúrokat (Powerpuff Girls), a 2 Buta Kutyát és a Star Wars: Klón Háború mesét.

Genndy Tartakovsky az mesék nagymestere

A sorozatot azonban úgy fejezték be 2004-ben 4 évad után, hogy azt igazából nem fejezték be. Az utolsó rész nem zárta le a történetet és Jack nem jutott vissza a múltba, így a gyerekek előtt egy örökké tartó rejtélyes kérdés maradt nyitva: mi történik Jack-kel? Visszajut a múltba, hogy Aku fölött győzedelmeskedjen és visszaállítsa a békét az Univerzumban? Azonban 2013-ban előrelépés történt a lezáratlan project ügyében mert azon év októberében elindult egy képregény, amely Jack további erőfeszítéseit és kalandjait mutatta be, hogy visszatérhessen a múltba. Genndy Tartakovsky a mese atyja is közre működött a képregény írásában, amely így 2 éven keresztül futott majd 2015 májusában befejeződött.

A képregény

Szamuráj Jack a 2000-es évek sorozatában

Aztán csönd honolt a szamurájon. Nem történt semmi és a már felnőtté vált egykori gyerekek még mindig sóvárogtak a befejezés után. Még fiatal felnőtt fejjel is kíváncsiak voltak milyen sors vár a szamurájra. 2016-ban pedig megtörtént a csoda, bejelentették, hogy egy rövid 10 részes mini-sorozattal befejezik Szamuráj Jack történetét és, ami grátisz volt, hogy mindezt teszi Genndy Tartakovsky egy olyan realista módon, amiben először megjelenik a vér és egy sokkal inkább érett és felnőtteknek szánt grafika és ábrázolásmód, amely most már be is bizonyosodott számunkra az eddig lement 5 részből.

Egy sokkal valósabb és érettebb mese

A promo plakát

2017 március 11-én debütált a sorozat 5. évadának első része az Adult Swim névre hallgató csatornán, ami nem egy gyerekeknek szánt tévécsatorna. Főként meséket sugároznak, amelyek felnőtteknek készültek. Tudni kell, hogy a Szamuráj Jack első 4 évada során a gyerekek egyszer sem láthattak vért a mesében, hiszen Jack összes ellensége robot volt, amelyből csak olaj fröcsögött ha szétkaszabolta őket, vagy felrobbantak. Ha ő meg is sérült a vér nem ömlött belőle csak piros karcolások látszottak a testén. Most azonban ez is egy sötétebb tónust kapott az új évadban, a vér mint egyfajta szimbólum és jel, hogy a sorozat megérett a méltó befejezésre, megjelenik először a „mese” ábrázolásában.

Jack megsérült, vércsíkot húz maga után

A vér megjelenése a mesében

A történet 50 évvel az utolsó évad eseményei után játszódik, ahol Szamuráj Jack megtapasztalja az időutazás mellékhatásait, miszerint nem hat rá az idő és nem öregszik. A szenvedése és Aku pusztítása azonban állandó és szüntelen. Egy hitét vesztette, megrökönyödött szakállas hobo-szamuráj az, aki már időtlen idők óta még mindig küzd Aku csatlósai ellen de célja már nem tiszta, elvesztette önmagát és valódi célját is.

Az 50 évvel későbbi Jack

Az sorozatra egyébként is jellemző gyönyörű, filmbe illő snittek még jobban fokozódtak az 5. évadban. Olyan jelenetekkel és „kamera beállításokkal” töltötte meg az epizódokat Tartakovsky, hogy az ámulatba ejtő. Lélegzetelállító tájakra hív bennünket a műalkotás, ahol az akció jelenetek is olyan mesterien vannak kivitelezve, hogy mese mivoltát már régen túllépi a Szamuráj Jack új és egyben utolsó évada.

Gyönyörű

Jakck-nek nem csak azzal kell szembe néznie, hogy most élő emberek az ellenségei, akiket meg kell ölnie, hogy túl éljen, hanem saját önmagával is, amiért „elfelejtette” mi is a valódi célja. Rémálmok és látomások gyötrik, amiben elevenen égő apját és több ezer gyerek és felnőtt rothadó és könyörgő testét látja éjjel-nappal. Akik mind felelősségre vonják tetteiért és tehetetlenségéért. Emellett régi énje mint egy skrizofén módon állandóan kísérti a fejében jelenlegi lelki állapota és gyenge énje miatt.

Aku fanatikus imádói egy szekta formájában

Színes tájak

A hús és vér ellenségek

Zseniális akció jelenetek

