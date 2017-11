– Ez a mi városunk, azaz szerepel a mondatban egy birtokos viszony is, amely feltételezi a tulajdonosi szemléletet, ez pedig felelősséggel, de sok örömmel is együtt járhat – mondta lapunknak a csütörtöki közgyűlés elé Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője.



– Mit jelent pontosabban ez a tulajdonosi szemlélet a város szempontjából?

– Elsősorban azt, hogy a várossal kapcsolatos minden egyes döntést felelősséggel kell meghoznunk, gondolva arra is, hogy egy-egy ilyen döntésnek hosszabb távra szóló hatásai is lehetnek. Az ÖPE kezdetektől hangoztatott törekvése például a megújuló energiákra való átállás, amely a gazdaságos városüzemeltetés szempontjából megkerülhetetlen. Mélyen hiszünk abban, hogy minél több pécsi gondolkodik így, annál virágzóbb lehet ez a város.

Az elmúlt mintegy 30 évben már átéltünk politikai és akár gazdasági rendszerváltást is, azonban a legfontosabb talán a szemléletbeli rendszerváltás elérése.

– A város gazdaságossági működése szempontjából kicsit olyan érzésünk támad, mintha évről évre, ciklusról ciklusra körbe-körbe forognánk. Nincs előre lépés, szinte ugyanazokkal a problémákkal küzd Pécs. Miért lehet ez?

– Alapvető és strukturális változásokat kell meglépni. Tudomásul kell venni, hogy Pécs közszolgáltatásai, közlekedése, városüzemeltetése egy 200 ezres nagyvárosi rendszerre és igényekre épült fel, elsősorban történelmi okok miatt, azonban az 1990-es fordulatot követően, különösen az elmúlt tíz évben már inkább egy 80-100 ezres lélekszámú városnyi adóbevétellel tudunk tervezni.

Rendkívül sok kárt okoztak azok a látványberuházások is, amelyek mai napig és még várhatóan sokáig óriási terhet rónak a városra, mint az EXPO Center, a repülőtér vagy éppen az Európa Kulturális Fővárosa-esztendő beruházásai. A becsületes pécsi polgárok és gazdasági társaságok már nem tudnak több terhet viselni, és a Kormány sem fog segíteni mindig.

Már említettem egyszer, a kabátot kinőttük, újra kell gombolni, de leginkább újraszabni.

– Hogyan lehet? Mik a javaslataik?

– Az ÖPE korábbi programjában szinte minden fellelhető, konzekvensen javasoljuk ugyanazokat a teendőket. A helyi piacok fejlesztése alapvetően fontos ahhoz, hogy az itt élő termelőket támogassuk, helyzetbe hozzuk. Ennek további előnye, hogy a pécsiek egészséges, helyi élelmiszert tudnak fogyasztani, és a szállítási lánc is leszűkül, nem károsítjuk azzal a környezetet.

A helyi kis- és középvállalkozásokat kedvező bérleti konstrukciókkal, a munkaerő megtartását szolgálati lakásokkal és ösztöndíjakkal, valamint a helyi, fogyasztási piacok fejlesztésével kell támogatni.

Ugyanilyen fontos, hogy az önkormányzati intézményrendszert minél hamarabb, és elsősorban uniós pályázati forrásokra építve, megújuló energiákra állítsuk át, hogy a város működtetése minél olcsóbb és gazdaságosabb legyen. Ezek egyébként mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Pécs a városban lakók számára élhetőbb, turisztikai szempontból is vonzóbb legyen.

Kővári János, az ÖPE elnöke

– Azért egyre több energetikai fejlesztésről lehet hallani…

– Valóban, de még jócskán messze vagyunk a kívánt céltól. Korábban is mondtuk, a helyi tömegközlekedés üzemanyag-ellátásában át kell térni a környezetbarátabb és olcsóbb áramra, amelynek forrását napenergia parkokkal lehet biztosítani, ez milliárdos üzemanyag-megtakarítást jelenthet .

Az az igazság, a város vezetésének a jelenlegi rossz pénzügyi helyzet miatt is fokozottan kellene ezeket a lépéseket támogatnia. Mi ezt nem tudtuk „átverni”, de a pénztelenség talán majd eredményesebb lesz… Fenntartható várost kell építeni, más lehetőség nincs, beigazolódott az ÖPE víziója.

– Csütörtökön városi közgyűlés lesz, több fontos döntés is előtérbe kerül. Melyeket emelné ki ezek közül?

– Érdemes lesz odafigyelni a Biokom pénzügyi helyzetével kapcsolatos előterjesztésre, amely során a város 1,2 milliárdos pénzügyi forrást kíván bevonni a működtetésbe, azonban számunkra több kérdést is felvet ez a megoldás: például eladhatóak lesznek-e a fedezetbe bevont ingatlanok és egyáltalán a megszabott, év végi határidőig teljesíthető lesz-e az értékesítés?

Ugyanez a problémánk a 2018-as likviditási pénzügyi kerettel is. Ugyanis ha már idén is nehezen vagy nem tudja a város rendezni ezt a kölcsönt, hogyan fogja ezt teljesíteni jövőre?

Mindenképpen ajánlom a városlakók figyelmébe azt is, hogy több, a fenntarthatóságot támogató megvalósítások kaphat majd zöld jelzést, így a helyi termelők számára fontos uránvárosi piac, valamint helyi óvodák energetikai fejlesztései. Ugyanígy fontos, hogy Pécs zöld felületei növekedjenek, és ha a közgyűlés elfogadja, akkor a Tüskésréten és a Ferencesek utcájában is megvalósulhatnak ilyen irányú beruházások. Ehhez kapcsolódóan kezdeményezzük a közterek, parkok közösségi üzemeletetésbe adását, amellyel az ott élők életminősége is javulhat.

