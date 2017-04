A 2014 óta működő gyermektársulat most egy újabb színdarabbal bizonyította, hogy a gyerekek is lehetnek olyan jó színészek mint a felnőttek, főleg itt Pécsett. Előadásuk, a Gordon időgépe okosan és tanító jelleggel szórakoztatja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. - Pécsi Napilap -



A Pécsi Kölyökszínpad 3 évvel ezelőtt, 2014-ben alakult meg egy pécsi apuka, Katreiner Antal által, akinek lánya a gyermektársulat elődjében, a Sziporka Gyermekszínpadban színészkedett, de ők Az Emil és a detektívek című előadással méltó búcsút vettek a közönségtől. Ekkor jött az ötlet, hogy folytatni kéne a gyermek általi kultúra közvetítést és megalakult a Pécsi Kölyökszínpad.

Nagy közönség

Egy ember felnőtt fejjel úgy ülne be, hogy a gyerekeknek szánt előadás nem fogja túlzottan szórakoztatni. Aki felnőtt volt az vagy kísérő tanár volt egy osztállyal vagy a fellépő gyerkőcök valamelyikének a szülője. Egyedüli, független felnőtt nézőként én foglaltam helyet a gyerekek között.

Gyerekek hada

Azért ilyen jók a színdarbajaik mert a társulat vezetője már ismeri a gyerekeket így a szerepeket személyiségükhöz hasonlóan tudja megírni, mintha csak magukat játszanák el és ez zseniális!

Teltház

A társulat általános iskolás gyerekekből áll, akik meglepő módon rendkívül szórakoztató és gyerekekhez mérten minőségi előadást nyújtottak, ahol jómagam is jó párszor felnevettem a humoros jeleneteken.

Az előadás pikantériáját a főszereplő páros, a rendező és a társulat vezetőjének lánya Katreiner Kíra és Kukor Patrik színészi játéka adja. Kukor Patrik zseniálisan adja elő Gordon, a 1950-es évekbeli fiatal csínytevő diák szerepét, aki gyermeki játkosságával és poénos tréfáival teszi teljessé a szerepet. Katreiner Kíra pedig mintha maga lenne a megtestesül mintagyerek, aki nem akar lógni óráról mégis valamilyen rejtélyes gyermeki szeretetet táplál Kukor Patrik Gordonja iránt, így a fiú mindig beleviszi a "rosszba".

Gordon (Kukor Patrik) és Erna (Katreiner Kíra)

Meglepő élményt nyújtott az előadás, amelynek nem csak a színészi gárdája de az egész koncepciója jól kivitelezett és kreatív. A darabban ugyan is az időben ugrálnak főszereplőink előre és hátra is. Találkozhatunk az ókori Salamon fáraóval, aki igazából Sámson, és a jövő információstársadalmával is. Szórakoztató, humoros és még oktató attitűddel is meg van fűszerezve a gyermekek számára a 75 perces előadás.

Az idő a legfontosabb számunkra

A Pécsi Kölyökszínpad előadása tanulságos és kijelenthetem, hogy nem csak a gyerekek számára. A színdarabba kódolt üzenet, hogy az idő az, ami megadatott számunkra és jól osszuk be mert hamar elillan. A környezet tudatosságra is tanítja a gyereket, ami megint csak egy kiemelkedő tulajdonsága az előadásnak. Méltó utódja a társulat a Sziporka Gyermekszínpadnak főleg, hogy saját, kreatív és tanulságos előadásokat ír a vezetőjük, Katreiner Antal.

Legközelebb május 4-én tekinthető meg a Pécsi Kölyökszínpad a Művészetek Házában.

