Pénteken délelőtt változóan, az ország nyugati felén gyakran erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakokra a Tiszántúlon élők készülhetnek. Több helyen várható eső, záporeső, legkisebb eséllyel északkeleten alakulhat ki csapadék. Délután a meleg és fülledt időben ismét intenzív gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, de emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lesznek. Többfelé várható zápor, helyenként zivatar, amiket akár felhőszakadás is kísérhet. Napközben mérsékelt lesz az északias légmozgás, de zivatarokban erős, vagy akár egy-egy viharos széllökés is lehet. Délután 18, 23 fok közé melegszik a levegő.