A Deadline úgy tudja, hogy Az ébredő Erő tündöklő csillaga, Daisy Ridley elvállalta a Paramount égisze alatt készülő A Woman of No Importance című adaptáció főszerepét. - Pécsi Napilap -

A cím ne zavarjon meg senkit, nem az Oscar Wilde-féle azonos című darabról van szó, hanem Sonia Purnell hamarosan megjelenő könyvéről, amely az örökösnő és legendás kém, Virginia Hall életét mutatja be. Évekkel a második világháború előtt, Hall megpróbált belépni az Amerikai Egyesült Államok külföldi hírszerzéssel foglalkozó szervezetébe, de visszautasították kérelmét neme és lábsérülése miatt. Végül a brit hírszerzésnél dolgozott a háború alatt, majd később csatlakozott az OSS-hez, ami a CIA elődje volt.

Ridley természetesen visszatér az évvégén mozikba kerülő Star Wars: The Last Jediben, jelenleg pedig Kenneth Branagh-val forgatja a sztárokkal teletűzdelt Gyilkosság az Orient Expresszen adaptációt. Ezek mellett ott van még neki a Chaos Walking adaptáció is.

Forrás: filmnews.hu