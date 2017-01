Az autóbuszsofőrökhöz hasonlóan villamosvezetőkből is hiány van, ezért a Budapesti Közlekedési (BKV) Zrt. – az utóbbi időben nem először, és nem is utoljára – újra villamosvezetői képzésre csábít. - Pécsi Napilap / Budapesti Napilap -

Erre a távozó szakemberek pótlása, illetve a növekvő forgalmi elvárások miatt van szükség – közölte a Világgazdasággal a BKV. Havonta két-három villamosvezető munkaviszonya szűnik meg nyugdíjazás, illetve egyéb okok miatt a BKV-nál, ahol jelenleg 880 főt alkalmaznak ilyen munkakörben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Mivel a villamosvezetés speciális felkészülést igényel – vagyis nem lehet egy másik munkaterületről elszipkázni a kész sofőröket –, ezért a cég maga képezi ki az utánpótlást. Jelenleg is toboroznak tanulókat, s mint állítják, a munkakör iránt „megfelelő az érdeklődés”. A vállalat válaszából az nem derült ki, hogy lasszóval kell-e fogni a tanulókat, vagy épp sokszoros a túljelentkezés. Bár az előírt követelmények alapján a potenciális merítési lehetőség szinte korlátlan, hiszen nyolc általánossal is be lehet ülni a Combino vezetőülésébe, de ehhez előbb a fizikai képességeket ellenőrző alkalmassági vizsgálaton is át kell menni, majd a képzésen is meg kell felelni.

Ennek az ideje nagyjából hat-hét hónap, s a költségeket a társaság fedezi. Azt nem árulta el a BKV, hogy miért lenne érdemes villamosvezetőnek állni, vagyis hogy mennyit keresnek az e munkakörben foglalkoztatottak, csak annyit sikerült megtudnunk, hogy „a képzést követően az elérhető jövedelem nagysága a többi járművezetői munkakörben foglalkoztatottak jövedelméhez hasonló”. Piaci információk szerint a BKV-nál a villamosvezetők átlagos havi jövedelme – túlóra, korpótlék és egyéb juttatások nélkül – bruttó 240 ezer forint, ami nettó 160 ezer, tehát a végzett villamosvezetők is ehhez hasonló fizetéssel kalkulálhatnak. Azzal viszont számolhatnak a tanfolyamon részt vevők, hogy a vizsga után álláshoz jutnak. A BKV ugyanis tanulmányi szerződést köt velük, melyben a jelentkezők vállalják, hogy legalább két évet ebben a munkakörben dolgoznak.

Forrás: Világgazdaság