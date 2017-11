Egészen elképesztőek azok az ötletek, amelyek a héten, Budapesten fognak versenyezni a kelet-közép-európai régió huszonöt legígéretesebb társadalmi startupja címért. A megmérettetésre az SAP és a Social Impact inkubátor által közösen szervezett, 2017-es startery találkozó keretében kerül sor.



Az egész héten át tartó képzés végén, november 17-én a tíz legjobb prezentációt mutatják be a zsűri és a nézőközönség előtt. A nyertesek a Social Impact hálózat berlini központjában csiszolhatják tovább ötleteiket, építhetik vállalkozásukat, és nemzetközi kapcsolatrendszerre is szert tehetnek.

Cél: üzleti alapon működjön a társadalmi vállalkozás

A startery programban idén huszonöt résztvevőt várnak, akik a legújabb módszertanok segítségével fejlesztik majd üzleti elképzelésüket. A kezdeményezés ugyanis abban hisz, hogy a társadalmi problémán enyhítő vállalkozások akkor működhetnek hosszú távon is sikeresen, ha megfelelő üzleti modellel bírnak.A huszonöt ötlet, vállalkozás nagyon sokszínű képet mutat: például a szerb UrbiGo egy applikáció, amelynek felhasználóit ellátják magokkal, földdel és megfelelő panelekkel, hogy a városi növénytermesztést segítsék, a ShukarBijoux.ro, egy román kezdeményezés a roma kézműves ékszergyártók megsegítésére irányul, a Wandering Café pedig egy magyar triciklis kávézó Budapesten, ahol hajléktalanok dolgoznak.

A találkozóra érkező döntősök nyolc országból jönnek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Koszovó, Magyarország, Románia és Szerbia is képviselteti magát a társadalmi startupoknak szervezett verseny döntőjében. A zsűri (Norbert Kunz, a Social Impact ügyvezető igazgatója, Markus Hilken, az SAP hazai fejlesztőközpontjának vezetője, Robin Marshall, a Budapest Business Journal főszerkesztője, Horváth Anna, a NESsT Magyarország ügyvezetője, Szabó Eszter angyalbefektető, címzetes egyetemi docens) három győztest választ majd ki. Ők meghívást kapnak, hogy az egyik legjelentősebb európai közösségi innovációs központban fejlesszék tovább üzleti tervüket, és a társadalmi vállalkozások legjobb nemzetközi gyakorlataival ismerkedjenek meg.

A találkozóra, képzésre való pályázási lehetőség a régió minden korai fázisban lévő startupja számára nyitott volt, ahol valamilyen pozitív társadalmi változást próbálnak elérni. A beérkező pályázatok közül a legígéretesebbeket a Social Impact, az SAP szakértői, valamint online szavazás útján nevezték meg. A jövő hét folyamán a startupok egymás közül választják ki azt a tíz döntőst, akik november 17-én mutatják be ötletüket – ezek közül választ majd három nyertest a zsűri.

