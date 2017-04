Felső tagozatos, középiskolás diákokat és leendő egyetemista hallgatókat vár a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az iskolaidőn túli ingyenes, lexikális tudást átadó és készségfejlesztő képzésekre, korosztálytól függően június közepéig jelentkezhetnek a fiatalok.



A tehetséggondozó intézmény MTI-hez eljuttatott közleménye szerint ötödik osztályba lépő kisdiákokat vár a Fiatal Tehetség Program. A főváros mellett az ország négy városában (Veszprémben, Szolnokon, Pécsett, Miskolcon) működő program alapvetően az otthoni tanulást lehetővé tevő e-learningre és hétvégi játékos foglalkozásokra épül. Az élményközpontú oktatás során, többek között olyan kurzusokkal találkozhatnak a diákok, mint a pénzügyi és egészségügyi tudatosság, a természettudományos kísérletek, a jövőkutatás, a média rejtelmei vagy az élménybiológia és a robotika. Az érdeklődők pedagógusi és szülői ajánlással június 20-ig jelentkezhetnek.

A középiskolás programra magyarországi és határon túli középiskolások is jelentkezhetnek. A képzések négy- és nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusokon és havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapulnak. A diákok érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a legkeresettebb társadalomtudományi területek közül, úgymint a közgazdaságtan, a jog, a pszichológia, a nemzetközi kapcsolatok vagy a modern kori történelem, ami most egy újdonsággal, az angol B2 nyelvvizsga-felkészítő kurzussal is kiegészül. A program képzéseire június 18-ig pályázhatnak a tanulók.

Budapesti egyetemek nappali tagozatán továbbtanulókat várja az MCC Juniorképzése. A többlépcsős egyetemi program első, egyéves képzésének célja, hogy a különböző tudásszinttel érkező tanulók ismereteit kiegyenlítse és támogatást nyújtson a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésében, ami kötelezően elvárt. A juniorképzés iránt érdeklődők június 25-ig nyújthatják be pályázatukat. A programra sikeresen bekerülők egyetemi tanulmányaik idejére bentlakási lehetőséget is kaphatnak a Gellért-hegyen található Collegiumba.

A képzésekkel és a felvételivel kapcsolatos bővebb információ az intézmény honlapján (www.mcc.hu) érhető el.