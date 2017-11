A Misina Természet- és Állatvédő Egyesületnél járt stábunk, ahol sok mindent megtudtunk az ott élő állatokról, az egyesület feladatairól és a közelgő eseményekről is. Farkas Tamás elnökkel beszélgettünk.



hirdetés



Már több, mint húsz, egészen pontosan húszonhárom éve működik Pécs állatmenhelye Somogyban. Közhasznú civil szervezetként pedig 1998 óta tevékenykedik a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület. Nagyon fontos turisztikai helyszín is, hiszen évente több, mint huszonötezren látogatják a menhelyet - mégsem kérnek továbbra sem belépőt.

Minden évben sok önkéntes támogatja az egyesületet, van olyan aki hetente többször is jön kutyákat sétáltatni. Farkas Tamás elnök kifejezetten hasznosnak találja a középiskolai kötelező önkéntes munkát, ugyanis az előírt órák után is sok fiatal marad a későbbiekben is segíteni.



A menhely lakói közt nagyrészt megunt, kidobott kisállatok találhatóak, de azon sem kell meglepődni, ha szürkemarhát, lovat vagy épp bivalyt látunk. A városnak gyepmesteri résztevékenységet is végeznek, azaz befogadják az elkóborolt vagy épp kidobott állatokat, de nem ők gyűjtik be.

Teljesen új kennelsor építése valósult meg egy svájci alapítvány támogatásából, közadakozásból és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatából. Magas minőségű tulajdonságokkal rendelkezik az új építmény, rácsozata kutyabarát és másik nagy előnye, hogy tágas kifutóval van összekötve. Jelenleg ez a szállás a kiközvetítésre váró kutyáké.



Az egyesület repatriálási tevékenységet is folytat, tehát a megsebzett és behozott vadálatokat gyógykezelik és visszaengedik a természetbe - ottlétünkkor itthon ragadt fehér gólyával, gyöngybagollyal, egerészölyvekkel és még mósómedvékkel is találkoztunk.



Az elmúlt évek során megerősítették terápiás kutyákkal való foglalkozásaikat is, az erre a célre kioktatott és levizsgázott ebekkel járják az idősotthonokat. Nagy segítséggel lehetnek a depressziós és szenvedélybetegek kezelésében, de iskolákban, egészségügyi és szociális intézményekben is megfordulnak.

Természetesen legkisebbekre is gondoltak, az eddigi hagyományoknak eleget téve idén is kivonulnak a pécsi adventi vásárra. Nagyon készülnek már december 10-ére, az Állatok Karácsonyára is - részletek erről később.