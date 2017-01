A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai, a tavalyi évben több száz pécsinek segítettek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémája megoldásában.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre tudatosabbak a fogyasztók és sokan egyedül is vállalják az igényérvényesítés kálváriáját, ha problémájuk adódik, de legtöbb esetben jól jön a szakemberek segítsége. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók tisztában vannak az adott bonyodalom jogszabályi hátterével és szakszerűen megfogalmazott levéllel fordulnak a szolgáltatók felé. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen, a Pécsen is működő, - a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó, - Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda, amely az Apáca u. 15. I. em. 8. számú irodában található.

Az Irodahálózat statisztikáiból kiderül, hogy a tavalyi évben a jótállás-szavatossággal volt túlnyomó többségben problémája a fogyasztóknak. Különösen érzékeny terület az elektronikai, és távközlési termékek meghibásodása - nagyobb háztartási eszközök, telefonok –, ugyanis nagymértékben érinti a mindennapi életvitelt. A szakemberek tapasztalata szerint, kiemelt probléma, hogy a javításra előírt 15 napos határidőt csak ritkán tudják betartani a vállalkozások, ezért a fogyasztók sokszor nemcsak az adott termékben, de magában az üzletben is elvesztik bizalmukat, ami még nehezebbé teszi a mielőbbi békés igényérvényesítést. Hiába szigorodtak az árubemutatós termékértékesítés szabályai, maradtak kiskapuk, ami bosszantó. Bár a 2015-ös év végén az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés előírásai szigorodtak, nem csökkent számottevően a problémás ügyek száma. Az ilyen típusú ajánlatokkal elsősorban a nyugdíjas korosztályt keresik fel, és kihasználva megromlott egészségi állapotukat olyan termékeket ajánlanak megvételre, melyek valójában nem is rendelkeznek a nekik tulajdonított gyógyító hatással. Az üdülési jogot továbbra is sokkal könnyebb venni, mint eladni. Bár jól hangzik, ha azzal hívnak fel, hogy segítenek a már meglévő üdülési jogunk értékesítésében, sajnos gyakran a szavak mögött nincs igazi tartalom, így ezeknek az ajánlatoknak sem szabad bedőlni. Ritkán hallunk arról, hogy a vállalkozások is megtévesztés áldozataivá válnak, pedig gyakran előfordul: az ingyenes irodaszercsomagról kiderül, hogy fizetős, és nem minden számla, ami annak látszik.

„A tanácsadó irodáinkban mindig a megoldásra fókuszálunk. A jogszabályi háttér nagy segítség, hogy objektíven tudjuk látni a problémákat. Ez azért is fontos, mert a panaszok gyakori érzelmi túlfűtöttségét le kell fordítanunk és a tényeket kell szembeállítani egymással ahhoz, hogy valóban használható javaslatot fogalmazzunk meg. Ez a sikerünk titka.” – mondta el dr. Kogyilla Tímea, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda koordinátora.

„Az elmúlt évben ügyfeleink panaszára több vállalkozás ellen indult eljárás a Gazdasági Versenyhivatal előtt, melyek egy része bírságkiszabással már le is zárult. Ügyfeleink pozitív visszajelzései alapján elmondható, hogy az ügyek nagy része a segítségünkkel megoldódott.” – mondta el dr. Kiss-Benedek Damarisz, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda tanácsadója.

Az idei tendenciákat nehéz előre megjósolni, de a szakemberek az interneten teret hódító social media hirdetésekre, külföldi applikációkon keresztül letölthető akciós tartalmakra, gyanús vagy nagyon fiatal webáruházak ajánlataira, és üzleten kívüli kereskedők hihetetlenül kedvező leárazására hívják fel kiemelten a fogyasztók figyelmét.