Chelsea Handler komika és műsorvezető nagy harcosa annak a mozgalomnak, amely azért küzd, hogy a nők is posztolhassanak olyan fotókat, amiken látszik a mellbimbójuk. A szívesen pucérkodó sztár több fényképe olyan merész volt, hogy el is távolították az Instagramról, de azért ő kitartóan próbálkozik tovább, és hálistennek Twitter-oldala is van. Íme Handler legdurvább fotói eddig!