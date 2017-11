Összesen 600 millió forintos forrás jut a belváros további szépítésére: megújulhat a Ferencesek utcája, a Hild-udvar, a Tünde-ház, és igazi turistalátványosság lehet a Memi pasa fürdője.



Újabb nagy tervezett pécsi beruházás kapott jelentős támogatást: a Zöld kapu program révén a belváros újabb pontjai szépülhetnek meg. Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője kiemelte, ez a fejlesztés is a helyiek igényei alapján készül el. Korábban ugyanis tárgyalt a Ferencesek utcáján levő boltok, üzletek bérlőivel, illetve a lakókkal, akik felvetették, kétségkívül élénkítette a belvárost a Széchenyi tér, az Irgalmasok utcája illetve később a Jókai tér megszépítése, azonban a Ferencesek utcáján és környékén is szükség volna hasonlóra. A tapasztalatok szerint ugyanis a köztérfelújítás áttételesen a kereskedelemre is jó hatással van – a szép küllemű utcát szívesebben keresik fel a sétálók, a turisták, ez pedig a vásárlási kedvet is növelheti.

A napokban megszületett a döntés, Pécs összesen 600 millió forintot kapott a belváros megszépítésére. Ebből az összegből megújul a Ferencesek utcája burkolata úgy, hogy a jelenlegi arculatot ugyanakkor megtartanák. Van viszont egy másik cél: zöld szigeteket is kialakítanak a sétálóutcában. Jelenleg ugyanis ebben a belvárosi utcában gyakorlatilag nincs, illetve alig van növény – a “zöldítéssel” viszont természetesen a klimatikus viszonyok is javulnak majd, ráadásul szemre is sokkal tetszetősebb lesz a sétálóutca.

Két fontos épület is megújul a tervek szerint jövőre induló programban: a Hild-udvar és a Tünde-ház is megszépül, és új közösségi tér jön így létre. A Hild-udvart lefedik, így egy új, 235 négyzetméteres terület jön létre, ami télen-nyáron is használható lesz, hiszen a kétrétegű tető megfelelő szellőzést és temperálást is biztosít majd.

A program egyik jelentős eleme a Memi pasa fürdőjének átalakítása. Ez a török kori műemlék jelenleg nincs olyan állapotban, hogy vonzó legyen a turistáknak, de a helyiek sem szívesen keresnék fel ezt az emléket. A program révén azonban ilyen lesz: lebontják az utólag elkészített falakat, majd a török korból származó emléket üvegtetővel fedik le, így az oszmán kori fürdő felülről válik láthatóvá, egyben a védettsége is megfelelő lesz a sok száz éves épületegyüttesnek.

A program technikai fejlesztést is tartalmaz: egyre több Pécsett is az elektromos autó, a tervek szerint a Váradi Antal utca északi oldalára két elektromos töltőállomást telepítenének az igények kiszolgálására.

