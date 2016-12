A két ünnep között is fogadja a látogatókat a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje.

Az egyetem Ifjúság úti campusán működő növényházi együttes gazdag állománya igazi trópusi hangulatot hoz a télbe, hiszen elérkezett a citrusfélék érési ideje, és többek között most virágzik a papagájvirág és a vénuszpapucs orchidea is (csatoltan a képeken). A melegházak december 27-29-ig minden nap 10-14 óráig látogathatók. A kert az ünnepig is nyitva tart, csütörtökig 7 és 15 óra között, pénteken 13 óráig.