Tegnap, november 20-án, keleti-parti idő szerint délelőtt 12 órakor iktatták be 45. elnökkén Donald J. Trump-ot a sokak által ismert narancs színű barátunkat. - Pécsi Napilap -

Számos - többek között - európai sajtó bírálta Trump választási kampányát, az elnöki posztra éhezését és törekvéseit valamint azon eszközeit. Most, hogy megválasztották majd be is iktatták, ezt bírálta például a horvát lapok, amelyek mindenféle köntörfalazás nélkül kimondták: Trump beiktatási beszéde tipikusan fasiszta volt. Erős kijelentés, de Hitler, Mussolini és Perón diktátorok beszédeihez hasonlították az ingatlanmágnásból frissen vált elnököt.

Hiába vannak ellenvetéseim az újdonsült elnök ideológiájával és azon intézkedéseivel, amelyek európára így Magyarországra is súlyos hatással lehetnek, azt el kell ismernem, hogy akár tudatosan, akár tudattalanul de a Batman A sötét lovag- Felemelkedésből lopott idézet, amely Batman aktuális ellensége Bane mond az embereknek, zseniális volt. Itt a videó:





Azonban a horvát sajtó illetve a német is, nem csupán Trump beszédét bírálta, hanem azt is kijelentették: A demokrácia haldoklik és meg is fog halni Trump hivatalos beiktatásával és így hatalomra jutásával. Az amerikai alsó középosztály népét Istennek, Trumpot pedig az ő prófétjuknak nevezték, ami egy igen helytálló hasonlat tekintve az elnök és szavazókörének kapcsolatát tekintve.

A Vecernji List című legolvasottabb, kormányhoz közeli horvát napilap úgy vélekedett, hogy Trump meg akarja változtatni Amerikát, meg akarja változtatni a világot, de nem akar változtatni saját magán. "Azt a Trumpot láttuk, akit ismerünk" - írta a lap vezércikkében. Kiemelte: egy ilyen Trumppal, akinek mintha hét mandátum betöltésére is lenne elég ereje, nehezen fognak boldogulni a világ és Európa vezetői.

lockkerdee