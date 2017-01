Az új elnök beiktatására Washingtonba szervezett Women's March-nak az egész világon lettek követői. Budapesten és a Déli-sarkon is tiltakoztak Donald Trump szexista kijelentései ellen. - Pécsi Napilap -

Az eskütétel közben zajló vandálkodás helyett a Women's March-on már az erős üzeneteké volt a főszerep, az amerikai fővárosban felvonuló több százezer nő kreatív transzparensekkel próbálta a frissen beiktatott elnök tudomására hozni, hogy nem szimpatizál Donald Trump a kampányban, és még azt megelőzően elhangzott nézeteivel, különösen a nőkre vonatkozó kijelentéseivel.

fotó: Mario Tama/Getty Images // A felvonulásra körülbelül 500000-en mentek el Washingtonba (természetesen nem csak nők)

A Capitolium előtt beszédet mondott Madonna és Scarlett Johansson is, Alicia Keys pedig a Girl on Fire című dalát adta elő Washingtonban. Rajtuk kívül is rengeteg híresség jelent meg a helyszínen, vagy éppen saját városában ment el tüntetni, esetleg a közösségi médiába töltött fel egy fotót a nagymamájáról vagy lánytestvérei társaságában.

Katy Perry, Drew Barrymore, Charlize Theron, Ariana Grande, Gillian Anderson, Yoko Ono és Chrissy Teigen is kiállt a Women's March mellett, de nem is folytatjuk tovább a felsorolást, mert ez egy végtelen lista lenne. Emily Ratajkowski így tüntetett a helyszínen:





A Women's March nem maradt meg washingtoni ügynek, az egész világon szerveztek hasonló megmozdulásokat, a főváros mellett New Yorkban és Los Angeles-ben is volt nagyszabású felvonulás, Európában Párizsban, Berlinben és Londonban voltak nagyobb megmozdulások, de nem maradt ki Budapest sem. Sőt, még az Antarktisz sem, a Déli-sarkon egy hajó fedélzetén több mint 30 turista és tudós állt össze a transzparenseivel egy fotóra.

Forrás: Propeller