Aláírta pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése a szerződést.



hirdetés



A szerződés értelmében a cég megkezdheti a pécsi Modern városok program központi elemét jelentő új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épület tervezését, majd felépítését a felsőoktatási intézmény Szigeti úti telephelyén.

Az aláírás alkalmából rendezett eseményen elhangzott, hogy a beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is.

Bódis József, a PTE rektora szerint az egyetem átfogó fejlesztését csaknem 25 milliárd forintból megvalósító Modern városok program részét képző campusépítés hosszú távra megalapozza a pécsi orvosképzés fejlődését.

Kitért arra is, hogy a PTE a Semmelweis Egyetemmel együtt az élettudományokban, valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) friss - szerdán megjelentett - nemzetközi képzésterületi rangsorában.

Jenei Zoltán, a PTE kancellárja ismertette: a jelen megállapodás értéke a teljes pécsi Modern városok programban rendelkezésre álló forrás 40 százaléka, az opciós keret pedig további 10 százalékot jelent.

A részletekre térve közölte: az új épületet 2020 első hónapjaira készülhet el. A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen pedig új fogászati klinika épül.

A campusfejlesztési terveket és annak ütemezését az eseményen Dormán József, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vállalkozási igazgatója ismertette, aki közölte: azok megvalósítására 30 hónap áll rendelkezésre. A cég jóváhagyási tervek alapján közbeszerzési eljáráson nyerte el a munkát - jegyezte meg.

A cég november 17-én vonul fel a területen, a beruházás "látványos része" fél év múlva kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát campus 11 200 négyzetméteres, ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz - részletezte Dormán József.

Hozzátette, 20 ezer négyzetméteren újítják meg a Szigeti úti telephely zöldterületeit.

Csizi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos program máris sikeres, mivel már jelenleg is érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása.

A politikus szerint óriási a várakozás a program iránt. Úgy értékelt: a helyi gazdaság elkezdett gondolkodni azon, hogy miként lehet a külföldi hallgatók nyomán minél nagyobb gazdasági potenciálra szert tenni.

Jenei Zoltán az MTI érdeklődésére közölte, hogy az új, 2700 négyzetméteres fogászati klinika nem e program részeként, hanem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából valósul meg. A tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális esetben nyár végén pedig indulhat a klinika kivitelezése.