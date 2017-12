Az orvoshiány és a hosszú várólisták csak a jéghegy csúcsa az öregedő társadalom és az egészségügy megoldandó kérdései között.



hirdetés



Az egészségügyi innováció jövőbemutató megoldásainak támogatása céljából szervez december 6-án startup találkozót Pécsett a Simonyi Üzleti és Gazdaságfejlesztési Központ, ahol a Hiventures, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health, és a startupok piacra kerülését segítő Singulab mentorai osztják meg tapasztalataikat és mutatják be sikeres projektjeiket az érdeklődőknek. A Pécsi Tudományegyetem csapatai pedig bemutathatják innovatív projektötleteiket és tanácsokat kaphatnak a továbblépési lehetőségekről, közelebb kerülhetnek a befektetőkhöz, networking lehetőséghez juthatnak.

A magyar startup ökoszisztéma erős pillére Pécs

Számos sikeres projekt indult már Pécsről, például az eseményen motiváló előadást tartó Balog-Farkas Dávidé is, aki üzlettársával, Rátkai Tamással alapította közösségi futár vállalkozását, a FleetYou-t. Sikerekről és nehézségekről számol be a rendezvényen Dr. Gasz Balázs, a ME3D alapítója is. A baranyai megyeszékhelyről induló és egészen a brüsszeli validálásig jutó vállalat jelenleg kockázati tőke bevonása előtt áll, fejlesztésük egy 3 dimenziós nyomtatást alkalmazó orvosi szimulációs rendszer, a ME3D, melynek segítségével nem csak az orvosjelöltek, hanem a már végzett orvosok is olyan eljárásokat és technikákat gyakorolhatnak be, amelyeket később élesben tudnak alkalmazni a betegeken.

További lendületet adhat az egészségügyi innovációnak a december 9-én hatályba lépő kormányrendelet is, mely a startup vállalkozásokba befektető cégek adókedvezményeinek részletszabályairól szól, és megteremti a keretfeltételeit annak, hogy a korai fázisú (startup) vállalkozásokba befektető gazdasági társaságok igénybe tudják venni a társasági adóról szóló törvény szerinti adóalap-kedvezményt.

Akikre a sikerprojektek támaszkodhatnak

A Dél-Dunántúli Régióban születő startupok piaci validációs folyamataikat és gyors növekedésüket alapvetően befolyásolja, hogy milyen inkubátorokkal vagy kockázati tőkebefektetőkkel működnek együtt. Az eseményen bemutatkozik Dr. Kristóf Péter, az EIT Health regionális koordinátora, majd Dr. Makara Zsolt, a Pécsett működő inkubátor, a Singulab startup igazgatója. A Singulab egy egészségügyi üzleti inkubátor, melynek célja egészségipari fejlesztések támogatása, a pályázati úton kiválasztásra kerülő startupok részére nyújtott inkubációs szolgáltatással és minimum 20% magántőke befektetéssel. A Singulab pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 600 millió forint, amelyből 480 millió forint támogatás és 120 millió forint az inkubátor részéről biztosított tőkebefektetés. A szervezet várhatóan 12-20 támogatási kérelmet fog támogatni. Az EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése. Tagjai közt megtaláljuk Európa vezető egészségipari (GE, Philips, Siemens, Roche) és gyógyszeripari vállalatait (Astra Zeneca, Novo Nordisk, Bayer), kutatóintézeteit és egyetemeit (Karolinska, Oxford, Imperial College, ETH Zürich, TUM). Az innovatív ötletek és projektek támogatásának céljából az EIT Health számos inkubációs és oktatási programot kínál, valamint rendszeresen ír ki pályázatokat több tízezer euró értékben, melyek célja a vállalkozói ismeretek fejlesztése továbbá az innovatív egészségügyi termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacokra segítése.

Mivel segíti az EIT Health az innovatív ötleteket?

Az EIT Health az Európában elérhető legmagasabb színvonalú oktatási, inkubációs és akcelerátor programokat kínálja a fiatal tehetségek, vállalkozók, innovátorok és start-upok számára. A programok mindegyike a kontinens vezető egyetemeinek, vállalatainak és inkubátorainak tudásán és évtizedek alatt megszerzett tapasztalatán alapul. Az oktatási programok elsődleges célja a résztvevő egyének vállalkozói ismeretének fejlesztése, a saját vállalkozás elindításához szükséges alapvető ismeretek elsajátítása, valamint a nemzetközi környezetben megvalósuló tapasztalatcsere és ötletgenerálás. A formálódó innovatív elképzelések ezt követően az EIT Health saját inkubációs programjaiba kerülhetnek, ahol a résztvevők az első üzleti terv elkészítésétől a befektetők és első vásárlók megtalálásán át egészen a nemzetközi piacokra való kilépésig kapnak szakértői és anyagi támogatást. Az EIT Health mindezeken túl a saját nemzetközi partnerhálózatához való hozzáférés lehetőségét is biztosítja, melynek segítségével a legjobb ötletek és projektek számára lehetőség nyílik Európai vezető egészségipari és egészségügyi szereplőivel való közvetlen együttműködésre.

Az EIT Healthről információ itt található.