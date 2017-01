Pénteken egy kettősfront vonul át hazánkon, amelynek köszönhetően csapadékossá és változékonnyá válik időjárásunk. A szombati nap szintén a változékonyság jegyében fog telni, majd vasárnaptól átmenetileg megnyugszik az idő, de ismét lehűlés kezdődik. - Pécsi Napilap -

Ma délelőtt borult lesz az ég az ország felett, többfelé alakulhat ki eső, az északkeleten élők havas esőre, havazásra is számíthatnak, néhol átmenetileg ónos eső sem kizárt. Délután továbbra is borult és csapadékos időben lesz részünk. A Tiszántúlon főleg esőre kell készülni, az ország más részein azonban egyre többfelé vált át havas esőre, majd havazásra a csapadék, nyugaton akár kiadós mennyiségű hó is hullhat, illetve hófúvás is kialakulhat! Az élénk, változó irányú szelet többfelé erős, keleten viharos lökések is kísérhetik, délután -3, 4 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.