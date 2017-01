1935. január 8-án született Elvis Aaron Presley amerikai énekes, zenész és színész, kulturális ikon. Elvis a világ leghíresebb könnyűzenei énekese, mind a mai napig a Rock 'n' Roll királya, vagy egyszerűen csak a Király néven emlegetik és holtában is hatalmas rajongótábora van. Tizennégyszer jelölték Grammy-díjra, ebből hármat el is nyert. Emellett 1971-ben a Grammy Életműdíját is neki ítélték. 1977 augusztus 16-án halt meg szívrohamban: mindössze 42 éves volt.