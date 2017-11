Egyhangúlag megszavazta csütörtöki ülésén a baranyai megyeszékhely képviselő-testülete a Pécsi Harmadik Színházat (PHSZ) fenntartó, teljes mértékben önkormányzati tulajdonú nonprofit társaság eladását a Moravetz Produkció részére.



hirdetés



Az 1988-ban alapított, állandó társulattal nem rendelkező, Vincze János vezetésével működő teátrumnak a Pécsi Nemzeti Színházba (PNSZ) történő beolvasztásáról szeptember 7-én döntött a megyeszékhely képviselő-testülete - idézte fel az ülésen Őri László alpolgármester, aki az azóta történt változásokról november 10-én sajtótájékoztatón számolt be.

A kultúráért felelős városvezető akkor kifejtette: az elmúlt másfél hónapban olyan megoldás született, amely egyszerre biztosítja a PHSZ működését a jelenlegi uránvárosi teátrumi épületben, az intézmény kiemelt státuszának és állami támogatásának megtartását, ugyanakkor az önkormányzat számára költséghatékony.

A kortárs magyar dráma műhelyeként, egyben befogadószínházként is jegyzett Pécsi Harmadik Színház évek óta együttműködik Moravetz Leventével és a nevét viselő produkciós irodával. A társaság vételi kérelmet nyújtott be a PHSZ-t fenntartó nonprofit társaság megvásárlására; amit a város közgyűlésének is jóvá kellett hagynia.

Őri László szavazás előtt hangsúlyozta: az önkormányzat azt kérte az leendő tulajdonostól, hogy a vidám-zenés népszínházi darabokkal tervezett repertoárbővítés mellett továbbra is tartsa meg teátrum brandjét és a jövőben is biztosítson ügyvezetői jogot a műhelyt vezető Vincze János rendezőnek.

Az előterjesztést a képviselők 23 egyhangú igen szavazattal hagyták jóvá.

A közgyűlés az ülésen megemlékező nyilatkozatot fogadott el a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A szavazás előtt Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a szellemi irányzat értékei beépültek az egyetemes magyar értékek közé. Ezek között említette a többi között a nemzeti öntudatra való ébredést, az anyanyelvi kultúra megteremtését és a polgárosodást.

A politikus felidézte: Magyarországon Baranya megye az elsők között volt, ahol szárba szökkentek a reformáció tanai mások mellett Sztárai Mihály jóvoltából. A közgyűlés által ugyancsak egyhangúlag elfogadott nyilatkozat rögzíti, hogy a megyeszékhely a reformáció értékeit fontosnak tartja és a jövőben is képviseli.