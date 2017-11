A Magyar TáncSport Szakszövetség 2017. évi versenyidényének legrangosabb megmérettetése lesz a III. JYSK Kupa Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnokság.



A rendezési jogot pályázat útján a Pécsi Fordan Sportegyesület nyerte el. 2012-2016. között mind az öt évben hasonló bajnokságuk „Az Év Táncversenye címet” nyerte el az országos szakszövetségnél. Ezúttal is közös bajnoksága lesz a felnőtt és junior párosoknak, valamint a gyermek és serdülő leányformációknak.

A rangos eseményre 21 hazai klub 535 táncosa küldte el nevezését. 39 páros és 51 formáció fog versenyezni 7 versenykategóriában a bajnoki címekért. A bajnokságra több világ és európa-bajnok, világkupa győztes páros is nevezett. A Pécsi Fordan Sportegyesületet ezúttal két serdülő kisformáció, a Best Girls és a Táncoló Cipellők fogja képviselni. Külön öröm a rendezőknek, hogy ezúttal is lesz „A” kategóriás verseny is, ahol nem ritkán 4-5 méter magas dobásokat hajtanak végre tánc közben a sportolók.

Kiemelt díjazása lesz a III. JYSK Kupa Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnokságnak, hiszen a győztesek serlegei Swarovski kristállyal lesznek kirakva. A párosoknál az 1-3. helyezett, a formációknál pedig a győztes csapat veheti át a névadó szponzor különdíjait. Különleges serleget kap a nem hivatalos pontverseny győztes klubja, valamint a nézők által legszimpatikusabbnak vélt páros, vagy formáció.

A bajnokság főrendezője, Papp Viktor elmondta, hogy szombaton sportcsarnokot már délelőtt fél 10-kor kinyitják, hiszen ekkor kerül sor a nagyformációk színpadpróbáira. A selejtezők és a reményfutamok 11 és 15.30 óra között zajlanak. 16.30 órakor ünnepélyes körülmények között kezdődik a döntő. Majorlaki Ágnes rendezésében kerül sor Fordan Táncklub tánckarának különleges nyitószámára, utána csapatok bevonulása és ünnepi köszöntő áll a programban. A döntőben 7 versenykategória legjobbjai mérik össze tudásukat a bajnoki címekért.

A rendezők ismét szimpátiaszavazásra invitálják a nézőket, hiszen belépőjegyükkel szavazhatnak az általuk vélt legszimpatikusabb csapatra, vagy párosra. A szavazás győztese egy gyönyörű serleggel és természetesen a verseny „Legszimpatikusabb Csapata” címmel lesz gazdagabb. A verseny alatt a szavazók között több mint 150 ezer Ft értékű ajándékot sorsolnak ki.