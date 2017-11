Essenben több ezer társasjáték között mutatkozott be a Karácsonyfa, amit egy pécsi fiatal, Nagy Balázs tervezett. A „díszítős” kártyajátékot évekig tesztelték, végül a Nemzetközi Játékkiállításra, a Spielre készült el, ahol nagy sikert aratott.



hirdetés



Még nincs az áruházak polcain, de már rengeteg külföldi terjesztő érdeklődik a pécsi tervezésű és kivitelezésű társasjáték iránt. Nagy Balázs évek óta foglalkozik társasjátékok fejlesztésével, most elkészítette sajátját is, ami rögtön Németországban mutatkozott be.

– Nem nagyon tudtuk, mire számítsunk Németországban a kiállításon, ahova négy nap alatt több mint 150 ezer látogató jött el és próbálgatta a világ legizgalmasabb és legújabb játékait – meséli Nagy Balázs.

A pécsi fiú első saját készítésű Karácsonyfáját meglepően jól fogadták.

– Elég picik vagyunk a többi nagy céghez képest, így váratlanul ért, hogy szinte megrohamozták a standunkat. Külföldi újságírók, videobloggerek jöttek és készítettek velünk interjút – mondja Nagy Balázs, akiben nagyjából négy éve fogalmazódott meg a „díszítős” játék ötlete.

Nem egy Ki nevet a végén!

A Karácsonyfát gyerekek és felnőttek is játszhatják, hiszen úgy tervezték, hogy három nehézségi szintje legyen. Tesztelték 9 éves általános iskolásokkal és felnőttekkel is, mindenkit képes volt 30-40 percre leültetni. A játékban azonban nem csak dobni kell és lépegetni. Lényege az, hogy a játékosnak a saját karácsonyfáját kell úgy feldíszítenie, hogy az adott feladatoknak, feltételeknek megfeleljen.

A végén az nyer, akié a legszebb, és ami a legjobban tudja teljesíteni a játékosok által meghatározott elvárásokat. Érdekessége, hogy itt egymás fáit is pontozhatják, tehát az ellenfelet is lehet dicsérni.

Forrás: pecsma.hu