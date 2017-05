Sport

Világsztár lehet a fiatal pécsi focista

Csoboth Róbert büszke lehet a fiára. Az 51 esztendős, egykor Pécsen, Ausztráliában és Szombathelyen is szereplő labdarúgó – aki 1984-ben tagja volt az ifjúsági Eb-t nyerő válogatottnak – most fogadhatja a gratulációkat, hiszen Kevin a franciáknak kétszer is betalált.



Tizenhét esztendős gyermeke, Csoboth Kevin meghatározó játékosa volt az elmúlt napokban közönség- és szakmai sikert arató, az Európa-bajnoki szereplést kiharcoló korosztályos válogatottnak. Az ifjú reménység több mint fél éve él Lisszabonban, a Benfica akadémiáján pallérozódik. „Felejthetetlen napokon vagyok túl – mondta Csoboth Kevin. – A meccsek hangulata, a közönség szeretete, a továbbjutás eufóriája még itt dolgozik bennem. Hétfőn érkeztem vissza Lisszabonba, kimentem a csapat edzésére. Már ment a tréning, leültem a lelátón, egyszer csak a gyakorlás közepette a portugál edzőm leállította a foglalkozást, és azt mondta a fiúknak, »Gyerünk oda Kevinhez, ünnepeljük meg, gratuláljunk neki«. Így is történt, a Benfica U17-es gárdájának tagjai körbeálltak, aztán szólt a vastaps, és kórusban kiabálták: bravó!” Szép és kerek az élet most az ifjú játékos körül, aki a Ferencvárosban szerepelt, majd Kozármisleny érintésével jutott el Lisszabonba. „Arra koncentrálok, arról álmodozom, hogy néhány éven belül bemutatkozhatok a Benfica nagycsapatában – folytatta az Eb-döntőre készülő korosztályos válogatott. – Az U17-es együttessel pénteken játszunk rangadót a Sportinggal, hatalmas elszántsággal készülünk a nagy meccsre. A Benfica akadémistájaként az utánpótlás-nevelő központban élek, kifogástalan körülmények között, és elmondhatom, hogy az itt töltött hónapok alatt sok mindent másként látok az életről, a futballról. Ahogy mondani szokták, fejben rengeteget fejlődtem.” A papa ifi Eb-t nyert – a fia a nyomdokaiban jár. – Csoboth egyelőre csak kölcsönben szerepel a Benficánál. Ön mit gondol, meg fogja tartani a klub? – Ha erre öt hónapja kellett volna válaszolnom, azt mondtam volna, nem hiszem – válaszolt Renato Paiva, Csoboth Kevin portugál edzője a Benficánál. – De nem ítélhetünk meg egy játékost mindössze tíz-tizenkét edzés vagy néhány meccs alapján; különösen ilyen speciális esetben, ha egy másik országból, kultúrából, életmódból érkezett. Most már, ennyi idő után nincs kétségem afelől, a klub végleg át fogja igazolni. De én csak egy edző vagyok, nem szerződtethetek senkit a Benficához, ez a vezetőség dolga. Én csak javaslatot tehetek, és ez az lesz, hogy tartsuk meg. – Ezek szerint gondolkodott már a jövőjéről. Milyen szerepet szán neki a későbbiekben? – Azt gondolom, el tudja érni az első csapatunkat is. Minden feltétel adva van számára ehhez. Ez csak az ő munkáján és akaratán múlik. Ő egyike azon játékosoknak, akik jövőjével kapcsolatban nagyon bizakodó vagyok. Hiszem, hogy ha folytatja ezt a fejlődést, könnyen a Benfica B-csapatában találhatja magát, ahonnan már minden lehetséges. És őszintén, ezt nem azért mondom, mert egy magyar újságíróval beszélgetek. Kevin folyamatosan megmutatja az U17-esek meccsein, hogy mit tud, egyre inkább kiemelt figyelemmel követjük. Sok jót láttunk már tőle, és még csak a karrierje elején jár.