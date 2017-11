Az egykori zagytározó helyén a PTE 650 éves évfordulója alkalmából jubileumi ligetet hozott létre az egyetem, az önkormányzat, az egyházmegye és a civilek. Az átadáson a Biokom munkatársai mellett egyetemi hallgatók és a város közszereplői is részt vettek.



Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány a BIOKOM NKft.-vel együttműködve több éve szervezi a városi faültetési programot.A korábban az Összefogás Pécsért Egyesület kezdeményezésére elindított Tudásliget megvalósítása illeszkedett a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi rendezvénysorozatába, hiszen az alapötlet szerint elsősorban egyetemisták ültették a fákat. A fásítási tevékenységben a legnagyobb létszámmal és a legtöbb facsemete elültetésében résztvevő PTE kara vagy tanulmányi közössége kapta az idei „Életfája díjat”, amelyet ma adott át Páva Zsolt polgármester, aki az eseményen elmondta, sokan nem gondolták volna, hogy az erőmű korábbi zagytározójának a helyén ilyen jellegű zöldiesítés lesz néhány év múlva. – A Centrál Liget közösségi térré alakult egy összefogás révén – tette hozzá Pécs polgármestere.

A Pécsi Egyházmegye püspöke köszöntőjében egy mondásra emlékeztetett: – Ha egy évre tervezel, ültess virágot. Ha 100 évre, ültess fát, és ha még hosszabb távra, akkor taníts! – emelte ki Udvardy György.

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora szetint „a faültetés méltó módon hagy jelet a jövő generációinak az egyetem felelősségvállalásáról”.

Az eseményen a civilek képviseletében szintén fát ültetett Kővári János, az ÖPE képviselője is, aki lapunknak elmondta, „az egész program, és az általa megvalósult összefogás szép példája volt annak, hogy lehet tenni és együtt dolgozni az élhető és fenntartható város építéséért és jövőéért”. Kővári megelőlegezte, a későbbiekben is folyamatosan lesznek olyan fejlesztések, amelyekbe a pécsieket is be fogják vonni.

Az egyetemi karok által, vegyesen választott és elültetett fák egyébként két nagyobb egységet képeznek, közöttük várhatóan köztéri szobrok, sétányok lesznek.

A Tudásligetet az esemény végén Udvardy György megáldotta.

